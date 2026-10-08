Российские военные разработали детализированный расчет сил и средств, необходимых для массированных атак на критическую инфраструктуру Украины с целью обесточивания, лишения тепла и воды крупных украинских городов.

План РФ по разрушению энергетики Украины

Журналисты получили доступ к копии перехваченного документа от источников в Силах обороны Украины, о котором ранее сообщало The New York Times, после чего проанализировали его содержимое. Об этом сообщает проект Схемы (Радио Свобода).

Полученный документ содержит подробные данные по энергетическим мощностям Украины, а также расчеты необходимого количества ракет, беспилотников и авиабомб для выведения из строя критических объектов.

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В справке, вероятно подготовленной российской стороной, приведен перечень из 60 ключевых целей, от которых зависит обеспечение населения светом, водой, канализацией и теплом:

гидроэлектростанции (ГЭС);

атомные электростанции (АЭС);

теплоэлектростанции (ТЭС);

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ);

интерконнекторы — сетевые узлы вблизи западной границы Украины, через которые осуществляется импорт электроэнергии из Европы;

трансформаторные подстанции и городские котельные;

очистные сооружения, насосные станции и другие государственные и коммунальные объекты.

Напротив каждого из указанных объектов в документе содержится детализированный расчет – сколько именно вооружения и какого конкретно типа (например, три ракеты Кинжал на ТЭЦ или 20 дронов на котельную) нужно применить для его полного выведения из строя.

Необходимое количество оружия и приоритетные города

Согласно справке, для реализации этого плана России требуется комплексный набор базового вооружения — около 1 тыс. единиц, включающий:

ударные беспилотники и ракеты-дроны;

управляемые авиационные бомбы (КАБ);

баллистические и крылатые ракеты.

Главными мишенями среди украинских городов в российском документе определены Киев, Харьков и Одессу. Однако в общий перечень приоритетных целей включено еще более 10 областных центров и крупных городов Украины.

Удастся ли РФ разрушить энергетику Украины

Профильные эксперты, с которыми пообщались журналисты, отмечают, что этот документ является скорее предварительным расчетом потенциальных потребностей России, чем окончательным утвержденным планом боевых действий.

Кроме того, они обращают внимание, что приведенные данные не демонстрируют принципиально новую тактику, ведь Россия с начала полномасштабного вторжения системно наносит удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь превратить холод и отсутствие света в оружие против гражданского населения.

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