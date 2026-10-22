22 октября в Киеве начал работу 10-й Украинский женский конгресс. Его открыли сооснователь Конгресса, заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

10-й Украинский женский конгресс: первые выступления

В этом году конгресс проходит под лозунгом от Исключений до новых стандартов. Его главная тема – как превратить достижения и лидерство украинских женщин в новые общественные стандарты, которые будут обеспечивать равные возможности для всех.

Открывая конгресс, Елена Кондратюк отметила, что за годы его работы удалось добиться важных изменений в обеспечении прав женщин. В частности, открыть боевые должности в армии, отменить более 450 профессиональных ограничений, ввести 40-процентную гендерную квоту в избирательных списках, усилить законодательство по защите женщин от насилия.

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В то же время, по ее словам, формальное равенство до сих пор не гарантирует женщинам равные карьерные возможности, справедливую оплату труда и реальное влияние на принятие решений.

– Мы научились открывать женщинам дверь. Теперь должны сделать так, чтобы за этой дверью для них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим “От исключений к новым стандартам”, то эти новые стандарты – не новые требования к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они должны, наконец, соответствовать новой реальности, которую женщины уже создали, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Первая леди Украины Елена Зеленская, приветствуя участников 10-го Украинского женского конгресса, отметила, что за последнее десятилетие Украина достигла существенного прогресса в обеспечении гендерного равенства.

Она подчеркнула, что женщины получили доступ к ранее запрещенным профессиям, расширили свое присутствие в политике, армии и бизнесе.

В то же время, по ее словам, между новыми ролями женщин и реальными равными возможностями до сих пор существует значительный разрыв. Следующим шагом должно стать превращение достижений отдельных женщин в общие правила, которые будут гарантировать равные возможности для всех.

– Что значит превратить исключение в стандарт на практике? Это означает, что равная оплата за одинаковый труд должна стать устойчивым правилом. Это означает развитие социальной инфраструктуры: доступные безопасные детские сады и школы с укрытиями, которые позволяют женщине совмещать самореализацию и семью. Это означает партнерское родительство, когда забота является общей ответственностью семьи, а не только женщины. Это означает открытую дверь к руководящим должностям и политике – без предубеждений и стереотипов, – отметила Елена Зеленская.

Также на 10-м УЖК выступил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он отметил исключительную роль украинских женщин в обеспечении устойчивости государства во время войны и его предстоящем восстановлении.

Петтери Орпо отметил лидерство женщин в политике, экономике, волонтерстве и защите страны, а также подчеркнул важность поддержки их новых профессиональных возможностей. Премьер подтвердил готовность Финляндии и дальше поддерживать гендерное равенство в Украине, в частности через развитие образования, профессиональной подготовки и расширения экономических возможностей женщин.

Напомним, что в этом году Украинский женский конгресс получил рекордное количество заявок на участие – более полутора тысяч.

Программа 10-го Украинского женского конгресса объединяет более 45 спикеров и спикеров, семь тематических дискуссий, специальные презентации, перформанс от творческого объединения МУР.

На информационных ресурсах конгресса ведется прямая трансляция мероприятия.

Справка. Украинский женский конгресс – национальная платформа для продвижения гендерного равенства, женского лидерства и расширения участия женщин в принятии решений. Первый конгресс состоялся в 2017 году.

Его сооснователи – Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская.

Фото: УЖК

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