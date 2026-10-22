22 жовтня у Києві розпочав роботу 10-й Український жіночий конгрес. Його відкрили співзасновниця конгресу, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

10-й Український жіночий конгрес: перші виступи

Цьогоріч конгрес проходить під гаслом Від винятків до нових стандартів. Його головна тема – як перетворити досягнення та лідерство українських жінок на нові суспільні стандарти, що забезпечуватимуть рівні можливості для всіх.

Відкриваючи конгрес, Олена Кондратюк наголосила, що за роки його роботи вдалося досягти важливих змін у забезпеченні прав жінок. Зокрема, відкрити бойові посади у війську, скасувати понад 450 професійних обмежень, запровадити 40-відсоткову гендерну квоту у виборчих списках,  посилити законодавство щодо захисту жінок від насильства.

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Олена Кондратюк на 10-м УЖК

Фото: 10 УЖК

Водночас, за її словами, формальна рівність досі не гарантує жінкам рівних кар’єрних можливостей, справедливої оплати праці та реального впливу на ухвалення рішень.

– Ми навчилися відкривати жінкам двері. Тепер маємо зробити так, щоб за цими дверима для них справді були рівні можливості. І коли ми сьогодні говоримо “Від винятків до нових стандартів”, то ці нові стандарти – не нові вимоги до жінок. Це нові вимоги до держави, суспільства, політики й економіки. Вони мають нарешті відповідати новій реальності, яку жінки вже створили, — наголосила Олена Кондратюк.

Перша леді України Олена Зеленська, вітаючи учасників 10-го Українського жіночого конгресу, наголосила, що за останнє десятиліття Україна досягла суттєвого прогресу в забезпеченні гендерної рівності.

Вона візначила, що жінки отримали доступ до раніше заборонених професій, розширили свою присутність у політиці, війську та бізнесі.

Олена Кондратюк та Олена Зеленська на 10-м УЖК

Фото: 10 УЖК

Водночас, за її словами, між новими ролями жінок і реальними рівними можливостями досі існує значний розрив. Тому наступним кроком має стати перетворення досягнень окремих жінок на загальні правила, які гарантуватимуть рівні можливості для всіх.

– Що означає перетворити виняток на стандарт на практиці? Це означає, що рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом. Це означає розбудову соціальної інфраструктури: доступні безпечні дитячі садочки й школи з укриттями, які дають жінці змогу поєднувати самореалізацію та родину.

Це означає партнерське батьківство, коли турбота є спільною відповідальністю родини, а не тільки жінки. Це означає відчинені двері до керівних посад та політики – без упереджень і стереотипів, – зазначила Олена Зеленська.

Також на 10-му УЖК виступив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він наголосив на винятковій ролі українських жінок у забезпеченні стійкості держави під час війни та її майбутньому відновленні.

Петтері Орпо відзначив лідерство жінок у політиці, економіці, волонтерстві та захисті країни, а також підкреслив важливість підтримки їхніх нових професійних можливостей. Прем’єр підтвердив готовність Фінляндії й надалі підтримувати гендерну рівність в Україні, зокрема через розвиток освіти, професійної підготовки та розширення економічних можливостей жінок.

Нагадаємо, що цього року Український жіночий конгрес отримав рекордну кількість заявок на участь – понад півтори тисячі.

Програма 10-го УЖК об’єднує понад 45 спікерок і спікерів, сім тематичних дискусій, спеціальні презентації, перформанс від творчого об’єднання МУР.

На інформаційних ресурсах конгресу ведеться пряма трансляція події.

Довідково. Український жіночий конгрес – національна платформа для просування гендерної рівності, жіночого лідерства та розширення участі жінок в ухваленні рішень. Перший конгрес відбувся у 2017 році.

Його співзасновниці – Олена Кондратюк, Марія Іонова та Світлана Войцеховська.

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