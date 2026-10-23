На фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру и риска отключений электроэнергии в Киеве вопрос бесперебойной работы больниц приобретает особое значение. В реанимации, где новорожденные после сложных операций могут зависеть от аппаратов жизнеобеспечения, даже несколько минут без электричества представляют опасность.

Во Всеукраинском центре материнства и детства эту проблему начали решать еще в 2022 году.

Тогда уже во время полномасштабной войны здесь завершили реконструкцию детской реанимации стоимостью около 20 млн грн. Отделение получило новое оборудование, современную систему вентиляции и резервное электроснабжение, обеспечивающее еще 30 минут работы ключевых приборов при полном обесточивании.

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Проект реализовал благотворительный фонд Надієтворці, основанный украинским предпринимателем Николаем Сушко и его женой Анной. Обновление охватило 18 помещений, а количество мест для маленьких пациентов увеличилось в полтора раза.

Реанимация, требующая изменений

Всеукраинский центр материнства и детства, ранее известный как Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени Елены Лукьяновой, специализируется на лечении сложных патологий у детей, в том числе новорожденных.

По данным, обнародованным во время реконструкции, ежегодно здесь проводилось более 1200 сложных операций пациентам со всей Украины. Заведение уникально тем, что здесь врачи-практики работают совместно с учеными, поэтому эффективность деятельности значительно возрастает. К примеру, при гастрошизисе, когда все органы новорожденного находятся снаружи, благодаря внедрению хирургии первых минут удалось снизить летальность со 100% до 0% — и это самый лучший показатель в мире.

Часть детей попадает в центр с патологиями, нуждающимися в хирургическом вмешательстве уже в первые дни жизни. Для таких пациентов важны не только опыт врачей и качество оборудования, но и условия, в которых происходит послеоперационное восстановление.

До ремонта у реанимации было немало проблем. Вентиляция практически не работала, электросеть находилась в аварийном состоянии, а количества коек не хватало всем пациентам.

Профессор Алексей Слепов, работавший с новорожденными в институте, рассказывал, что из-за нехватки мест врачи не всегда могли принять всех детей, нуждавшихся в помощи. Дополнительные риски создавали поврежденный пол и отсутствие должной очистки воздуха.

Для новорожденных, еще не имеющих сформированного приобретенного иммунитета, такие условия особенно опасны. Поэтому во время реконструкции речь шла не столько о внешнем виде помещений, сколько об устранении проблем, непосредственно влияющих на лечение.

30 минут, спасающих жизнь

Одним из основных изменений стала полная модернизация электроснабжения. В отделении установили систему гарантированного питания, позволяющую медицинскому оборудованию продолжать работу при перебоях с электричеством. Даже если оба основных источника питания недоступны, ключевые приборы могут работать еще 30 минут.

Для врачей это дополнительное время для завершения необходимых процедур и организовать дальнейшую помощь пациентам. Особенно важно это для детей, нуждающихся в непрерывном мониторинге состояния или аппаратной поддержке жизненных функций.

Другим важным решением стала система вентиляции с многоступенчатой ​​очисткой воздуха. Палаты, манипуляционный и реанимационный зал обустроили по принципу чистых помещений, где специальная фильтрация помогает уменьшать риск инфекций.

Проект реконструкции разрабатывало нидерландское архитектурное бюро EGM architecten, специализирующееся на медицинских учреждениях. Архитекторы работали вместе с врачами, учитывая особенности лечения новорожденных и ежедневные потребности персонала.

В отделении также были установлены новые системы пожарной безопасности, аварийное освещение и контроль доступа. Инженерную инфраструктуру реанимации сделали независимой от других корпусов центра.

Больше мест, точнее оборудование, меньше лишних движений: как изменились возможности врачей

В рамках реконструкции обновили и оснастили 18 помещений. По данным фонда, для отделения передали 252 единицы медицинского оборудования и комплектующих, установили 212 единиц другого оборудования, 56 единиц медицинской мебели и 113 фильтров и комплектующих для чистых помещений.

Однако важнее, как эти изменения отразились на работе медиков.

К примеру, новые мониторы позволяют непрерывно отслеживать основные показатели состояния пациентов. Шприцевые насосы обеспечивают точное введение препаратов в очень малых дозах – особенно важно для новорожденных, когда даже незначительная погрешность может иметь серьезные последствия.

Инфузионные насосы позволяют поддерживать непрерывное введение лекарств или специального питания, а современные реанимационные кровати облегчают уход за детьми после операций.

Изменилась и планировка отделения. Рабочий пост был организован так, чтобы медики могли одновременно видеть новорожденных и показатели их мониторов. Раньше для этого приходилось переходить между помещениями.

Количество мест в реанимации увеличилось в полтора раза. Это особенно важно для центра, куда направляют детей со сложными патологиями из разных регионов Украины. Также появилась отдельная зона ожидания для родителей, которой раньше вообще не было.

В реанимации, где лечат новорожденных с высоким риском смерти или инвалидизации, именно такие решения создают условия для более эффективной работы врачей и могут влиять на шансы пациентов на выздоровление.

Почему работа не закончилась в 2022 году

Реконструкция стала первым крупным инфраструктурным проектом фонда Надеетворцы, который Николай Сушко основал в 2020 году. Организация входит в семейную филантропическую инициативу Sushko Philanthropy и занимается поддержкой украинской медицины и медицинской науки.

Один из ключевых принципов работы фонда Надієтворці – реализация проектов с долгосрочным и измеряемым результатом, которые помогают сильным медицинским командам работать еще эффективнее.

Перед началом каждого проекта фонд анализирует потребности заведения, а решение принимает совместно с врачами, учеными и общиной. Такой подход предполагает не только комплексное обновление отделений – от архитектурного планирования до технического оснащения, но и дальнейшую поддержку. Поэтому сотрудничество с медицинскими учреждениями не завершается после открытия обновленных помещений: Фонд продолжает помогать с обслуживанием оборудования и решением новых потребностей.

Показательно, что участие надежд в работе детской реанимации не завершилось после ее открытия.

С 2023 года фонд помогает обслуживать воздушные компрессоры. В 2024 году для манипуляционной комнаты приобрели новый холодильник для хранения лекарства.

В 2025 году на восьми окнах отделения установили стальные защитные роллеты. В условиях воздушных тревог это дополнительный элемент безопасности для детей, которых из-за тяжелого состояния не всегда можно быстро переместить в укрытие.

История этой реанимации показывает, что обновление медицинского отделения не завершается после ремонта. Оборудование требует регулярного обслуживания, а условия работы больниц меняются вместе с новыми вызовами.

В случае Всеукраинского центра материнства и детства инвестиция в 20 млн. грн. позволила обновить не только помещение, но и критически важные системы, от которых зависит лечение маленьких пациентов.

Реконструкция детской реанимации стала примером подхода, по которому работают Надеетворцы: не просто обновлять медицинские пространства, а создавать условия для повышения качества медицинских услуг и развития медицины как науки.

Современное оборудование, безопасная инфраструктура и надлежащие условия работы позволяют врачам эффективно применять свои знания и опыт, внедрять новые методы лечения и оказывать помощь большему количеству пациентов.

Фото: благотворительный фонд Надієтворці

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