На тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру та ризику відключень електроенергії в Києві питання безперебійної роботи лікарень набуває особливого значення. У реанімації, де новонароджені після складних операцій можуть залежати від апаратів життєзабезпечення, навіть кілька хвилин без електрики становлять небезпеку.

У Всеукраїнському центрі материнства та дитинства цю проблему почали розв’язувати ще у 2022 році.

Тоді, вже під час повномасштабної війни, тут завершили реконструкцію дитячої реанімації вартістю близько 20 млн грн. Відділення отримало нове обладнання, сучасну систему вентиляції та резервне електропостачання, яке забезпечує ще 30 хвилин роботи ключових приладів у разі повного знеструмлення.

Зараз дивляться

Проєкт реалізувала благодійна фундація Надієтворці, заснована українським підприємцем Миколою Сушком та його дружиною Анною. Оновлення охопило 18 приміщень, а кількість місць для маленьких пацієнтів збільшилася в півтора раза.

Реанімація, яка потребувала змін

Всеукраїнський центр материнства та дитинства, раніше відомий як Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені Олени Лук’янової, спеціалізується на лікуванні складних патологій у дітей, зокрема новонароджених.

За даними, оприлюдненими під час реконструкції, щороку тут проводили понад 1200 складних операцій пацієнтам з усієї України. Заклад унікальний тим, що тут лікарі-практики працюють спільно з науковцями, тож ефективність діяльності значно зростає. Наприклад, при гастрошизисі, коли всі органи новонародженого перебувають зовні, завдяки впровадженню хірургії перших хвилин вдалося знизити летальність зі 100% до 0% — і це найкращий показник у світі.

Частина дітей потрапляє до центру з патологіями, які потребують хірургічного втручання вже в перші дні життя. Для таких пацієнтів важливі не лише досвід лікарів та якість обладнання, а й умови, в яких відбувається післяопераційне відновлення.

До ремонту реанімація мала чимало проблем. Вентиляція практично не працювала, електромережа перебувала в аварійному стані, а кількості ліжок не вистачало для всіх пацієнтів.

Професор Олексій Слєпов, який працював із новонародженими в інституті, розповідав, що через нестачу місць лікарі не завжди могли прийняти всіх дітей, які потребували допомоги. Додаткові ризики створювали пошкоджена підлога та відсутність належного очищення повітря.

Для новонароджених, які ще не мають сформованого набутого імунітету, такі умови особливо небезпечні. Тому під час реконструкції йшлося не стільки про зовнішній вигляд приміщень, скільки про усунення проблем, які безпосередньо впливали на лікування.

30 хвилин, які рятують життя

Однією з головних змін стала повна модернізація електропостачання. У відділенні встановили систему гарантованого живлення, яка дозволяє медичному обладнанню продовжувати роботу під час перебоїв з електрикою. Навіть якщо обидва основні джерела живлення недоступні, ключові прилади можуть працювати ще 30 хвилин.

Для лікарів це додатковий час, щоб завершити необхідні процедури та організувати подальшу допомогу пацієнтам. Особливо важливо це для дітей, які потребують безперервного моніторингу стану або апаратної підтримки життєвих функцій.

Іншим важливим рішенням стала система вентиляції з багатоступеневим очищенням повітря. Палати, маніпуляційний та реанімаційний зал облаштували за принципом «чистих приміщень», де спеціальна фільтрація допомагає зменшувати ризик інфекцій.

Проєкт реконструкції розробляло нідерландське архітектурне бюро EGM architecten, яке спеціалізується на медичних закладах. Архітектори працювали разом із лікарями, враховуючи особливості лікування новонароджених та щоденні потреби персоналу.

У відділенні також встановили нові системи пожежної безпеки, аварійне освітлення та контроль доступу. Інженерну інфраструктуру реанімації зробили незалежною від інших корпусів центру.

Більше місць, точніше обладнання, менше зайвих рухів: як змінилися можливості лікарів

Загалом у межах реконструкції оновили та оснастили 18 приміщень. За даними фундації, для відділення передали 252 одиниці медичного обладнання та комплектуючих, встановили 212 одиниць іншого устаткування, 56 одиниць медичних меблів і 113 фільтрів та комплектуючих для чистих приміщень.

Проте важливіше, як ці зміни позначилися на роботі медиків.

Наприклад, нові монітори дозволяють безперервно відстежувати основні показники стану пацієнтів. Шприцеві помпи забезпечують точне введення препаратів у дуже малих дозах – це особливо важливо для новонароджених, коли навіть незначна похибка може мати серйозні наслідки.

Інфузійні помпи дають змогу підтримувати безперервне введення ліків або спеціального харчування, а сучасні реанімаційні ліжка полегшують догляд за дітьми після операцій.

Змінилося й планування відділення. Робочий пост організували так, щоб медики могли одночасно бачити новонароджених та показники їхніх моніторів. Раніше для цього доводилося переходити між приміщеннями.

Кількість місць у реанімації збільшилася в півтора раза. Це особливо важливо для центру, куди направляють дітей зі складними патологіями з різних регіонів України. Також з’явилася окрема зона очікування для батьків, якої раніше взагалі не було.

У реанімації, де лікують новонароджених із високим ризиком смерті або інвалідизації, саме такі рішення створюють умови для ефективнішої роботи лікарів і можуть впливати на шанси пацієнтів на одужання.

Чому робота не закінчилася у 2022 році

Реконструкція стала першим великим інфраструктурним проєктом фундації Надієтворці, яку Микола Сушко заснував у 2020 році. Організація входить до родинної філантропічної ініціативи Sushko Philanthropy та займається підтримкою української медицини й медичної науки.

Один із ключових принципів роботи фундації Надієтворці – реалізація проєктів із довгостроковим і вимірюваним результатом, які допомагають сильним медичним командам працювати ще ефективніше.

Перед початком кожного проєкту фундація аналізує потреби закладу, а рішення ухвалює спільно з лікарями, науковцями та громадою. Такий підхід передбачає не лише комплексне оновлення відділень – від архітектурного планування до технічного оснащення, а й подальшу підтримку. Тому співпраця з медичними закладами не завершується після відкриття оновлених приміщень: фундація продовжує допомагати з обслуговуванням обладнання та вирішенням нових потреб.

Показово, що участь Надієтворців у роботі дитячої реанімації не завершилася після її відкриття.

Із 2023 року фундація допомагає обслуговувати повітряні компресори. У 2024 році для маніпуляційної кімнати придбали новий холодильник для зберігання ліків.

У 2025 році на восьми вікнах відділення встановили сталеві захисні ролети. В умовах повітряних тривог це додатковий елемент безпеки для дітей, яких через важкий стан не завжди можна швидко перемістити в укриття.

Історія цієї реанімації показує, що оновлення медичного відділення не завершується після ремонту. Обладнання потребує регулярного обслуговування, а умови роботи лікарень змінюються разом із новими викликами.

У випадку Всеукраїнського центру материнства та дитинства інвестиція у 20 млн грн дозволила оновити не лише приміщення, а й критично важливі системи, від яких залежить лікування маленьких пацієнтів.

Реконструкція дитячої реанімації стала прикладом підходу, за яким працюють Надієтворці: не просто оновлювати медичні простори, а створювати умови для підвищення якості медичних послуг і розвитку медицини як науки.

Сучасне обладнання, безпечна інфраструктура та належні умови роботи дозволяють лікарям ефективніше застосовувати свої знання й досвід, впроваджувати нові методи лікування та надавати допомогу більшій кількості пацієнтів.

Фото: благодійна фундація Надієтворці

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