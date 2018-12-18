На отечественном рынке металлопластиковых оконных конструкций помимо профилей немецкого производства все более уверенно чувствуют себя и качественные украинские разработки.

Так, к примеру, компания Openteck предлагает сразу несколько видов профиля, каждый из которых в полной мере адаптирован к климатическим условиям Украины. Немаловажным преимуществом этой продукции на фоне, допустим, немецких аналогов, выступает ценовая доступность, что в нынешней экономической ситуации нередко становится решающим фактором.

Успешный украинский производитель

Компания Openteck в 2018 году отметила свое 12-летие. Изначально она специализировалась на производстве пластиковых подоконников, отливов и заглушек для них. Достаточно быстро компания стала лидером этой ниши, что подтолкнуло ее руководителей к выходу на новые рынки. В результате на заводе, расположенном в Каховке, началось изготовление оконных профилей.

Сегодня для их выпуска применяется поливинилхлорид, соответствующий требованиям ДСТУ, каждая партия проходит заводские испытания и имеет сертификаты соответствия. Спрос на эти оконные профили со стороны конечных потребителей неуклонно растет.

Достоинства оконных систем Openteck

Сегодня профили Openteck – это экологичная и качественная продукция, соответствующая современным требованиям дизайна, шумо- и теплоизоляции. К основным особенностям окон на базе этих украинских профилей относится следующее:

многокамерное строение и наличие двух контуров уплотнения (в этом у Openteck много общего с продукцией мирового лидера Rehau);

многообразие штапиков (шесть типов), позволяющее создать как строгие очертания, так и аккуратные округлые формы окна;

совместимость различных профилей Openteck друг с другом, что обеспечивает дополнительную вариативность в решении конкретных задач;

возможность использования с фурнитурой всех известных европейских производителей;

демократичная стоимость (в разрезе цены и качества окна с этими профилями считаются оптимальным решением для покупателей, считающих свои деньги).

Окна Openteck: что выбрать и у кого купить

Опираясь на потребности рынка, производитель предлагает три линейки профилей:

Standard 60 – недорогая 3-камерная система с монтажной глубиной 60 мм. Оптимальный вариант для решения бюджетных задач остекления;

De-Lux 60 – профиль с четырьмя камерами. Он отличается улучшенными эксплуатационными свойствами (шумо- и теплоизоляцией) и привлекательным дизайном;

Elit 70 – 70-миллиметровая 5-камерная система с отличным энергосберегающим потенциалом и разумной стоимостью. Оптимальный выбор для тех, кто стремится минимизировать расходы на кондиционирование и/или отопление помещения.

Openteck активно расширяет партнерскую сеть в городах Украины. В Киеве одним из ведущих партнеров является компания Гранди Окна. Это непосредственно производитель окон, который на базе любой из линеек профильных систем Openteck изготавливает конструкции требуемого размера, формы и эксплуатационных свойств, осуществляет монтаж и последующее обслуживание.