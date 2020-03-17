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Факты / Украина / Бизнес и финансы
ФЛП в Украине 2020: что нужно знать
ФЛП в Украине 2020: что нужно знать

Какая отчетность для ведения ФЛП в Украине в 2020 году, а также какие будут размер и ставки единого налога и ЕСВ, смотрите в материале Фактов ICTV.

Что такое ФЛП

Единственным владельцем предприятия (также называемым частным предпринимателем) в Украине является физическое лицо, которое владеет собственным бизнесом и всей прибылью.

В Украине индивидуальный предприниматель называется ФЛП.

ФЛП в Украине 2020 — одна из самых распространенных форм регистрации бизнеса. Единоличное владение также является простейшим типом бизнес-структуры, определенной в законодательстве Украины.

Граждане Украины и иностранцы, достигшие 16-летнего возраста и имеющие украинский налоговый номер, могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Индивидуальные предприниматели могут вести практически любой бизнес. Они могут нанимать местных и иностранных сотрудников, а также выставлять счета украинским и зарубежным компаниям и частным лицам.

Индивидуальный предприниматель имеет право предоставлять услуги и поставлять товары для компаний, государственных учреждений и органов местного самоуправления.

Чем отличаются группы ФЛП 2020

В Украине есть три ФЛП-группы в структуре налога на прибыль.

  1. Первая группа имеет годовой доход до 300 тыс. грн, не имеет сотрудников и занимается розничной торговлей на рынках или предоставляет персональные бытовые услуги.
  2. Вторая группа ФЛП имеет годовой доход до 1,5 млн грн и до десяти сотрудников. В этой группе предоставляется большинство услуг для частных лиц и компаний: производство, торговля, IT, рестораны.
  3. Третья группа имеет доход до 5 млн грн в год, может нанимать неограниченное количество сотрудников. Предоставляет, как правило, услуги для физических лиц и компаний.

Ставки единого налога для 1 группы 2020 или какой налог платит ФЛП для 1 группы

Ежемесячно 10% от украинского прожиточного минимума (210,20 грн).

Ставки единого налога для 2 группы 2020

Ежемесячно 20% от минимальной заработной платы в Украине (944,60 грн).

Ставки единого налога для 3 группы 2020

Налоги ФЛП равны 5% от дохода или 3% + НДС.

Размер единого социального взноса (ЕСВ)

22% от прибыли, но не менее чем 22% от минимальной зарплаты в Украине.

Как подавать отчетность ФЛП 1-2 групп 2020

Подается:

  • годовая декларация единого налога,
  • годовой отчет по единому социальному взносу,
  • ежеквартальный отчет по форме 1-ДФ.

Отчетность ФЛП 2020 можно подать лично или уполномоченным лицом, по почте, по E-mail.

Как подавать отчетность ФЛП 3 группы 2020

Подается:

  • годовая декларация единого налога,
  • годовой отчет по единому социальному взносу,
  • ежеквартальный отчет по форме 1-ДФ.

Отчетность ФЛП 2020 можно подать лично или уполномоченным лицом, по почте, по E-mail.

Если предприятие крупное и имеет годовой оборот от 70 млн гривен, отчеты обязательно подавать в электронном виде.

Что будет за неуплату налогов ФЛП

В случае нарушения налогового законодательства возникают возможные три виды ответственности:

  • финансовая (штраф от 170 грн до 20% от неуплаченной суммы налога),
  • административная (лишение права заниматься определенной деятельностью),
  • уголовная (от 5 до 10 лет лишения свободы согласно ст. 212 УКУ).

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