Единственным владельцем предприятия (также называемым частным предпринимателем) в Украине является физическое лицо, которое владеет собственным бизнесом и всей прибылью.

В Украине индивидуальный предприниматель называется ФЛП.

ФЛП в Украине 2020 — одна из самых распространенных форм регистрации бизнеса. Единоличное владение также является простейшим типом бизнес-структуры, определенной в законодательстве Украины.

Граждане Украины и иностранцы, достигшие 16-летнего возраста и имеющие украинский налоговый номер, могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Индивидуальные предприниматели могут вести практически любой бизнес. Они могут нанимать местных и иностранных сотрудников, а также выставлять счета украинским и зарубежным компаниям и частным лицам.

Индивидуальный предприниматель имеет право предоставлять услуги и поставлять товары для компаний, государственных учреждений и органов местного самоуправления.