Что такое ФЛП
Единственным владельцем предприятия (также называемым частным предпринимателем) в Украине является физическое лицо, которое владеет собственным бизнесом и всей прибылью.
В Украине индивидуальный предприниматель называется ФЛП.
ФЛП в Украине 2020 — одна из самых распространенных форм регистрации бизнеса. Единоличное владение также является простейшим типом бизнес-структуры, определенной в законодательстве Украины.
Граждане Украины и иностранцы, достигшие 16-летнего возраста и имеющие украинский налоговый номер, могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.
Индивидуальные предприниматели могут вести практически любой бизнес. Они могут нанимать местных и иностранных сотрудников, а также выставлять счета украинским и зарубежным компаниям и частным лицам.
Индивидуальный предприниматель имеет право предоставлять услуги и поставлять товары для компаний, государственных учреждений и органов местного самоуправления.
Чем отличаются группы ФЛП 2020
В Украине есть три ФЛП-группы в структуре налога на прибыль.
- Первая группа имеет годовой доход до 300 тыс. грн, не имеет сотрудников и занимается розничной торговлей на рынках или предоставляет персональные бытовые услуги.
- Вторая группа ФЛП имеет годовой доход до 1,5 млн грн и до десяти сотрудников. В этой группе предоставляется большинство услуг для частных лиц и компаний: производство, торговля, IT, рестораны.
- Третья группа имеет доход до 5 млн грн в год, может нанимать неограниченное количество сотрудников. Предоставляет, как правило, услуги для физических лиц и компаний.
Ставки единого налога для 1 группы 2020 или какой налог платит ФЛП для 1 группы
Ежемесячно 10% от украинского прожиточного минимума (210,20 грн).
Ставки единого налога для 2 группы 2020
Ежемесячно 20% от минимальной заработной платы в Украине (944,60 грн).
Ставки единого налога для 3 группы 2020
Налоги ФЛП равны 5% от дохода или 3% + НДС.
Размер единого социального взноса (ЕСВ)
22% от прибыли, но не менее чем 22% от минимальной зарплаты в Украине.
Как подавать отчетность ФЛП 1-2 групп 2020
Подается:
- годовая декларация единого налога,
- годовой отчет по единому социальному взносу,
- ежеквартальный отчет по форме 1-ДФ.
Отчетность ФЛП 2020 можно подать лично или уполномоченным лицом, по почте, по E-mail.
Как подавать отчетность ФЛП 3 группы 2020
Подается:
- годовая декларация единого налога,
- годовой отчет по единому социальному взносу,
- ежеквартальный отчет по форме 1-ДФ.
Отчетность ФЛП 2020 можно подать лично или уполномоченным лицом, по почте, по E-mail.
Если предприятие крупное и имеет годовой оборот от 70 млн гривен, отчеты обязательно подавать в электронном виде.
Что будет за неуплату налогов ФЛП
В случае нарушения налогового законодательства возникают возможные три виды ответственности:
- финансовая (штраф от 170 грн до 20% от неуплаченной суммы налога),
- административная (лишение права заниматься определенной деятельностью),
- уголовная (от 5 до 10 лет лишения свободы согласно ст. 212 УКУ).