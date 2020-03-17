Що таке ФОП
Єдиним власником підприємства (ще називають приватним підприємцем) в Україні є фізична особа, яка володіє бізнесом і всім прибутком. Індивідуального підприємця також називають ФОП.
ФОП в Україні в 2020 році – одна з найпоширеніших форм реєстрації бізнесу.
Одноосібне володіння також найпростіший тип бізнес-структури, визначеної в законодавстві України.
Громадяни України та іноземці, які досягли 16-річчя і мають український податковий номер, можуть реєструватися як індивідуальні підприємці.
Індивідуальні підприємці можуть вести практично будь-який бізнес. Вони здатні наймати місцевих та іноземних працівників, а також виставляти рахунки українським і зарубіжним компаніям та приватним особам.
Індивідуальний підприємець має право надавати послуги і поставляти товари для компаній, державних установ і органів місцевого самоврядування.
Чим відрізняються групи ФОП 2020
В Україні є три ФОП-групи в структурі податку на прибуток.
- Перша група має річний дохід до 300 тис. грн, не наймає працівників, займається роздрібною торгівлею на ринках або надає персональні побутові послуги.
- Друга група ФОП має річний дохід до 1,5 млн грн, до десяти робітників. У цій групі надаються більшість послуг для приватних осіб і компаній: виробництво, торгівля, IT, ресторани.
- Третя група має дохід до 5 млн грн на рік, може наймати необмежену кількість працівників. Надає переважно послуги для фізичних осіб і компаній.
Ставки єдиного податку 1 групи 2020 або який податок сплачує ФОП 1 групи
Щомісяця 10% від українського прожиткового мінімуму (210,20 грн).
Ставки єдиного податку 2 групи 2020
Щомісяця 20% від мінімальної заробітної плати в Україні (944,60 грн).
Ставки єдиного податку 3 групи 2020
Податок ФОП на рівні 5% від доходу або 3% + ПДВ.
Розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ)
22% від прибутку, але не менше, ніж 22% від мінімальної зарплати в Україні.
Як подавати звітність ФОП для 1-2 груп 2020
Подається:
- річна декларація єдиного податку,
- річний звіт із єдиного соціального внеску,
- щоквартальний звіт за формою 1-ДФ.
Звітність ФОП 2020 можна подати особисто або уповноваженою особою, поштою, через E-mail.
Як подавати звітність ФОП для 3 групи 2020
Подається:
- річна декларація єдиного податку,
- річний звіт із єдиного соціального внеску,
- щоквартальний звіт за формою 1-ДФ.
Звітність ФОП 2020 можна подати особисто або уповноваженою особою, поштою, за допомогою E-mail.
Якщо підприємство велике і має річний обіг від 70 млн грн, звіти обов’язково треба подавати в електронному вигляді.
Що буде за несплату податків ФОП
У разі порушення податкового законодавства можливі три види відповідальності:
- фінансова (штрафи від 170 грн до 20% від несплаченої суми податку),
- адміністративна (позбавлення права займатися певною діяльністю),
- кримінальна (від 5 до 10 років позбавлення волі відповідно до 212 ст. ККУ).