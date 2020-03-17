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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
ФОП в Україні 2020: що потрібно знати
ФОП в Україні 2020: що потрібно знати

Яка звітність для ведення ФОП в Україні в 2020 році, а також які будуть розмір і ставки єдиного податку та ЄСВ, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке ФОП

Єдиним власником підприємства (ще називають приватним підприємцем) в Україні є фізична особа, яка володіє бізнесом і всім прибутком. Індивідуального підприємця також називають ФОП.

ФОП в Україні в 2020 році – одна з найпоширеніших форм реєстрації бізнесу.

Одноосібне володіння також найпростіший тип бізнес-структури, визначеної в законодавстві України.

Громадяни України та іноземці, які досягли 16-річчя і мають український податковий номер, можуть реєструватися як індивідуальні підприємці.

Індивідуальні підприємці можуть вести практично будь-який бізнес. Вони здатні наймати місцевих та іноземних працівників, а також виставляти рахунки українським і зарубіжним компаніям та приватним особам.

Індивідуальний підприємець має право надавати послуги і поставляти товари для компаній, державних установ і органів місцевого самоврядування.

Чим відрізняються групи ФОП 2020

В Україні є три ФОП-групи в структурі податку на прибуток.

  1. Перша група має річний дохід до 300 тис. грн, не наймає працівників, займається роздрібною торгівлею на ринках або надає персональні побутові послуги.
  2. Друга група ФОП має річний дохід до 1,5 млн грн, до десяти робітників. У цій групі надаються більшість послуг для приватних осіб і компаній: виробництво, торгівля, IT, ресторани.
  3. Третя група має дохід до 5 млн грн на рік, може наймати необмежену кількість працівників. Надає переважно послуги для фізичних осіб і компаній.

Ставки єдиного податку 1 групи 2020 або який податок сплачує ФОП 1 групи

Щомісяця 10% від українського прожиткового мінімуму (210,20 грн).

Ставки єдиного податку 2 групи 2020

Щомісяця 20% від мінімальної заробітної плати в Україні (944,60 грн).

Ставки єдиного податку 3 групи 2020

Податок ФОП на рівні 5% від доходу або 3% + ПДВ.

Розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ)

22% від прибутку, але не менше, ніж 22% від мінімальної зарплати в Україні.

Як подавати звітність ФОП для 1-2 груп 2020

Подається:

  • річна декларація єдиного податку,
  • річний звіт із єдиного соціального внеску,
  • щоквартальний звіт за формою 1-ДФ.

Звітність ФОП 2020 можна подати особисто або уповноваженою особою, поштою, через E-mail.

Як подавати звітність ФОП для 3 групи 2020

Подається:

  • річна декларація єдиного податку,
  • річний звіт із єдиного соціального внеску,
  • щоквартальний звіт за формою 1-ДФ.

Звітність ФОП 2020 можна подати особисто або уповноваженою особою, поштою, за допомогою E-mail.

Якщо підприємство велике і має річний обіг від 70 млн грн, звіти обов’язково треба подавати в електронному вигляді.

Що буде за несплату податків ФОП

У разі порушення податкового законодавства можливі три види відповідальності:

  • фінансова (штрафи від 170 грн до 20% від несплаченої суми податку),
  • адміністративна (позбавлення права займатися певною діяльністю),
  • кримінальна (від 5 до 10 років позбавлення волі відповідно до 212 ст. ККУ).

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