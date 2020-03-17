Єдиним власником підприємства (ще називають приватним підприємцем) в Україні є фізична особа, яка володіє бізнесом і всім прибутком. Індивідуального підприємця також називають ФОП.

ФОП в Україні в 2020 році – одна з найпоширеніших форм реєстрації бізнесу.

Одноосібне володіння також найпростіший тип бізнес-структури, визначеної в законодавстві України.

Громадяни України та іноземці, які досягли 16-річчя і мають український податковий номер, можуть реєструватися як індивідуальні підприємці.

Індивідуальні підприємці можуть вести практично будь-який бізнес. Вони здатні наймати місцевих та іноземних працівників, а також виставляти рахунки українським і зарубіжним компаніям та приватним особам.

Індивідуальний підприємець має право надавати послуги і поставляти товари для компаній, державних установ і органів місцевого самоврядування.