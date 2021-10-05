Миру нужно делать ставку на информационную, интеллектуальную и технологическую экономику — Сергей Гайдайчук

Сергей Гайдайчук — основатель и президент CEO Club Ukraine, интеллектуального клуба для владельцев и генеральных директоров крупного и среднего бизнеса.

В этом году Сергей Гайдайчук выступает в роли инициатора и модератора панельной дискуссии форума Экономика Украины — путь к триллиону. Во время дискуссии участники раскроют актуальные вопросы развития экономики, инвестиционной привлекательности и авторитета Украины на международной арене.

— Какой будет тема на форуме и что будут обсуждать? Каковы ожидания от Киевского международного экономического форума (КМЭФ) в этом году?

— Мы как СЕО Club организуем свою панель Экономика Украины до $1 трлн. Это не про ВВП на душу населения, а о валовом национальном продукте. Мы хотим задать радикально другую планку. Наши амбиции, наши мечты и представления формируют реальный мир и на уровне отдельного человека, и на уровне отдельной страны.

Когда мы планируем ВВП вдвое больше, чем сегодняшний — это несерьезно. Поэтому мы хотим обсудить, а можно ли добиться другого показателя — $1 трлн. Именно это может объединить весь бизнес: малый, средний, большой. Это может объединить всю страну. Подобная амбициозная цель расширит границы для всех. Она стимулирует думать стратегически.

Когда у тебя цель — $1 трлн за определенный промежуток времени, ты понимаешь, что какие-то инструменты можно использовать, а какие-то работать не будут. Появляются четкие критерии принятия решений. Вокруг цели фокусируются все ресурсы, объединяются люди. Разговор о возможности достижения ВВП $1 трлн стимулирует другой уровень вопросов.

Что для этого нужно, какие секторы экономики должны развиваться? CEO club хочет развить дискурс нового порядка. Поэтому мы на эту панель пригласили и бизнесменов, и политиков, и украинских, и международных экспертов.

— Насколько вы считаете эту идею реальной?

— Я вообще считаю эту идею маленькой, и давайте хотя бы сначала поговорим о 1 трлн, а потом будем двигаться дальше. Мы почему-то боимся ставить себе серьезные амбициозные задачи. Хотя я считаю это реальным. Если взять отдельные компании, то, к примеру, Apple стоит $2 трлн.

Такая страна, как Украина, не может стоить 500 млрд или даже 1 трлн — все наши ограничения только в головах, и в головах политической элиты, поскольку именно они формируют мнение населения. И если они боятся ставить амбициозные задачи, тогда их будем ставить мы — люди бизнеса.

— Почему в предыдущие 30 лет не смогли достичь таких показателей?

— У нас не было такого желания, мы не ставили себе подобных задач. Никто ничего не может достичь, если не ставит себе цели. У нас раньше стояли только процессные цели: сбалансировать бюджетную политику, стабилизировать макроэкономику, выполнять рекомендации МВФ.

Но это бег по кругу, путь в никуда. Кораблю, который не знает, куда плывет, ни один ветер не будет попутным. Главная наша задача как СЕО Club — запустить дискурс более высокого качества, мы хотим, чтобы страна ставила себе амбициозные цели.

— Какие сильные стороны у Украины есть уже сегодня?

— Сегодняшнему миру нужно делать ставку на информационную, интеллектуальную и технологическую экономику. Только здесь может быть капитализация, и здесь могут быть прорывы. В Украине с этим все в порядке. У нас есть и мощный человеческий капитал, и креативные люди, и хороший фундамент в IT-индустрии. Есть все, чтобы сделать прорывные проекты в плоскости нематериальной экономики.

Но нам надо также развивать промышленность, а не просто продавать сырье. Нас поставили в такую ​​ситуацию, что сегодня страна является сырьевым придатком. Кто-то покупает у нас это сырье, перерабатывает и уже продает нам продукцию в десять или сто раз дороже. Нам надо от этого избавиться и стимулировать развитие собственных перерабатывающих индустрий.

— Как в ситуации политического кризиса, когда власть и ее экономический курс меняются, перейти от стратегии к реальным действиям?

— Кризис в головах. В мире, в который мы зашли, этот кризис будет перманентным. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, нам надо четко сформировать видение. Как только мы его сформируем, сразу появятся и партнеры, и ресурсы, и энергия его воплотить.

— Вы основатель и президент CEO Club. Какую роль играет клуб в экономическом развитии страны?

— Как минимум СЕО Club объединяет предпринимателей нового толка, тех бизнесменов, которые создали свои бизнесы с нуля и сделали их успешными. Сообщество СЕО Club — это ролевая модель для новых бизнесменов страны, какими они должны быть. Это креативные люди, которые инвестируют в свое развитие — интеллектуальное и культурное, которые рискуют, создают то, чего не было. Но это также люди, которые берут ответственность за свое село, город, страну.

Они осознают свое социальное воздействие, и поэтому, кроме просто бизнеса, также реализуются социальные проекты. Так мы создаем и показываем новую модель, новый образ жизни, в котором можно быть успешным предпринимателем и одновременно создавать благо для людей, страны и мира.

Кроме ролевой модели для предпринимателей, в СЕО Club есть и вторая роль — это поднятие планки. Например, организацией этой панели об 1 трлн мы задаем дискурс другого порядка — о том, куда идет страна, куда идет мир. Для этого мы, в частности, привлекаем ведущих интеллектуалов. СЕО Club работает со смыслами, будущим, новыми трендами. Этими новыми смыслами и трендами мы подталкиваем и стимулируем наших политиков, нашу власть начать действовать более стратегически.

— В своих интервью и постах вы часто вспоминаете о важности коллективных историй успеха и влиянии на общество. Есть ли связь этого с экономическим положением страны? Как это отражается на экономике Украины?

— Нематериальный мир полностью формирует материальный мир, то есть наши идеи, правила, взаимоотношения полностью влияют на то, как формируется материальный мир. Одним из этих формообразующих элементов является доверие. Чем больше доверия в стране, компании, среди людей, тем быстрее происходит взаимодействие.

Чем больше доверие, тем быстрее и эффективнее взаимодействие. Само доверие создается через социальный капитал. Социальный капитал — это как раз объединение, горизонтальные сообщества. Люди в сообществах лучше общаются, способны создавать что-то новое совместными силами. Чем больше доверия среди участников экономических процессов, тем прогрессивнее экономика. Есть исследования, которые подтверждают зависимость уровня экономики от уровня доверия.

— Что нужно сделать прямо сейчас, чтобы выйти из экономического кризиса, перейти из парадигмы выживания?

— Нам нужно сформировать амбициозные цели и задачи, потому что они формируют смысл. Смысл — зачем творить и жить. Так мы видим будущее. Чтобы иметь хорошее настоящее, надо иметь хорошую картинку будущего. Так парадигма выживания превратится в парадигму создания. Когда мы топчемся на одном месте, и не знаем, куда идем, — мы выживаем.

Когда меняется картинка, у нас появляется смысл жить, мотивация. Это можно сделать на уровне каждого человека. Потому что ключ к счастью не в том, что происходит вокруг, — вокруг всегда будет турбулентность. Ключ внутри нас и в том, как мы относимся к тому, что происходит вокруг, как ведем себя. Если мы чувствуем себя творцами, мы так и будем жить.

А если мы себя чувствуем жертвами обстоятельств, кризисов, то так и будет. Надо изменить отношение внутри себя и на уровне страны. Надо консолидировать меньшинство людей, которые думают в таком направлении. Меньшинство всегда задает направление большинства.

— Какой вы видите Украину через 10 лет?

— Я вижу страну, где появилась новая элита, которая перезагрузила все институты власти. У этой новой элиты есть амбиции и мотивация, а также видение, как сделать Украину ведущей страной мира.