Эксперты положительно оценили влияние приватизации Большевика на инвестиционный климат в Украине

Покупатели Первого киевского машиностроительного завода (Большевика), заплатив за актив, подали пример культуры инвестирования и соблюдения правил.

Об этом заявил основатель и президент компании UTG Вадим Непоседов.

По его словам, несмотря на негативные новости и слухи о возможной эскалации военных действий со стороны России, покупатели Большевика не отказались от сделки и своевременно внесли плату за актив.

– То, что они инвестируют в объекты в стране – говорит о том, что они ведут себя культурно, по правилам, платят по ценам, которые диктует рынок в стране. И это очень хорошо, гораздо лучше, чем получать участки бесплатно. Каждое такое соглашение – это сигнал для остальных. Когда-то это была Запорожсталь, потом отель Днепр. Это очередной сигнал, что да – можно и нужно идти на конкурс и покупать, — подчеркнул Непоседов.

В свою очередь президент Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко также считает положительным сигналом для рынка, что инвестор выполняет свои обязательства.

— Он заплатил – и точка. Бизнес сейчас сохраняет спокойствие и пытается успокоить других. В бизнесе прагматичные люди, которые обычно смотрят на факты. Да, действительно, могут быть предостережения, но, тем не менее, все смотрят на конкретный фактаж и, несмотря ни на что, продолжают инвестировать, — заявила Анна Деревянко.

О негативном влиянии панических настроений говорил и исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Дмитрий Кузьменко. По его мнению, для стабилизации рынка потенциальным инвесторам нужно давать релевантную информацию без эмоций и паники.

Как сообщалось, 7 декабря консорциум инвесторов-победителей аукциона по продаже бывшего завода Большевик (UDP и А Девелопмент) внес в государственный бюджет 1,4 млрд грн.

Еще более полумиллиона гривен покупатель обязался уплатить в качестве погашения долгов заводу. По словам представителей консорциума, они намерены выполнить все инвестиционные обязательства и вкладывать средства в проект, несмотря на сложную и нестабильную ситуацию в Украине и мире.

Фото: Фонд державного майна України