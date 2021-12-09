Експерти позитивно оцінили вплив приватизації Більшовика на інвестиційний клімат в Україні

Покупці Першого київського машинобудівного заводу (Більшовика), заплативши за актив, подали приклад культури інвестування та дотримання правил.

Про це заявив засновник та президент компанії UTG Вадим Непоседов.

За його словами, попри негативні новини та чутки щодо можливої ескалації військових дій з боку Росії, покупці Більшовика не відмовилися від угоди і вчасно внесли плату за актив.

– Те, що вони інвестують в об’єкти в країні, свідчить про те, що вони поводяться культурно, за правилами, платять за цінами, які диктує ринок у країні. І це дуже добре, набагато краще, аніж отримувати ділянки безкоштовно. Кожна така угода – це сигнал для інших. Колись це була Запоріжсталь, потім готель Дніпро. Це черговий сигнал, що так – можна і потрібно йти на конкурс і купувати, – наголосив Непоседов.

У свою чергу президент Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко також вважає позитивним сигналом для ринку, що інвестор виконує свої зобов’язання.

– Він заплатив – і крапка. Бізнес зараз зберігає спокій і намагається заспокоїти інших. У бізнесі прагматичні люди, які зазвичай дивляться на факти. Так, справді, можуть бути перестороги, проте всі дивляться на конкретний фактаж і попри все, продовжують інвестувати, – заявила Анна Дерев’янко.

Про негативний вплив панічних настроїв говорив і виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA) Дмитро Кузьменко. На його думку, для стабілізації ринку потенційним інвесторам потрібно давати релевантну інформацію без жодних емоцій та паніки.

Як повідомлялося, 7 грудня консорціум інвесторів-переможців аукціону з продажу колишнього заводу Більшовик (UDP та А Девелопмент) вніс до державного бюджету 1,4 млрд грн.

Ще понад півмільйона гривень покупець зобов’язався сплатити в якості погашення боргів заводу. За словами представників консорціуму, вони мають намір виконати усі інвестиційні зобов’язання та вкладати кошти у проект попри складну та нестабільну ситуацію в Україні та світі.

Фото: Фонд державного майна України