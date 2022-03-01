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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Налоги для ФЛП во время военного положения: что нужно знать предпринимателям

Валентина Летяк редактор ленты
податки

В Государственной налоговой службе рассказали, что должны знать ФЛП об уплате налогов в условиях военного положения в Украине.

24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, Торгово-промышленная палата засвидетельствовала факт наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), потому с этой даты налогоплательщики освобождаются от финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений.

То есть, если у ФЛП нет возможности своевременно уплатить налоги и сборы, а также подать отчетность, никакие санкции в отношении них не будут применяться. Это касается также нарушения законодательства относительно РРО – штрафов не будет.

Однако такие обязательства должны быть выполнены налогоплательщиками сразу же после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств.

Также во время военного положения не проводятся налоговые проверки, а уже начатые – останавливаются.

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Фото: Depositphotos

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