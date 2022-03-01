Податки для ФОП під час воєнного стану: що треба знати підприємцям

У Державній податковій службі розповіли, що мають знати ФОП про сплату податків в умовах воєнного стану в Україні.

24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, Торгово-промислова палата засвідчила факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), тому з цієї дати платники податків звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень.

Тобто, якщо у ФОП немає можливості своєчасно сплатити податки та збори, а також подати звітність, жодні санкції щодо них не застосовуватимуться. Це стосується також порушення законодавства з питань РРО – штрафів не буде.

Проте такі обов’язки мають бути виконані платниками податків одразу після припинення дії форс-мажорних обставин.

Також під час воєнного стану не проводяться податкові перевірки, а вже розпочаті – зупиняються.