Июль, 21 в 16:10

Проверить свою кредитную историю может любой из украинцев. Благодаря украинскому Бюро кредитных историй можно узнать свой кредитный рейтинг, размер задолженности, наличие действующих и непогашенных кредитов и тому подобное.

Как узнать, есть ли на вас кредит, и проверить кредитную историю — читайте в материале Фактов ICTV.

Где можно проверить наличие кредита

Кредитная история — это информация о ваших кредитах и их погашении, которую бюро получает от банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов.

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Данные о каждом займе хранятся в кредитной истории в течение 10 лет с момента погашения кредита.

Стоит отметить, что делать запрос на свою кредитную историю бесплатно можно только один раз в год.

Проверить, имеете ли вы кредит, можно несколькими способами благодаря Бюро кредитных историй:

с помощью почты;

через мобильное приложение;

на официальном сайте Бюро;

с помощью Приват24;

в чат-ботах Кредитная история в Viber Telegram

Проверить наличие кредита с помощью почты

Чтобы отправить запрос на кредитную историю по почте, вам необходимо:

написать соответствующее заявление

отправить его на почтовый адрес ООО Украинское бюро кредитных историй, 49300, г. Днепр, а/я 7566.

Заполните заявление по примеру. Учтите, что оно должно содержать обязательные данные о вас — ФИО, паспортные данные, идентификационный код, юридический адрес, адрес проживания.

В ответ вам пришлют заказное письмо на почтовый адрес в течение двух дней с получения заявления.

Письмо вы должны забрать лично, под подпись. Если у вас отсутствует кредитная история, вам поступит соответствующая справка с подписью и мокрой печатью.

Через мобильные приложения

Бюро разработало специальное мобильное приложение Кредитная история, благодаря которому вы можете с легкостью проверить наличие кредита:

Загрузите приложение ( Google Play App Store Укажите ваш номер телефона и дату рождения.

3. Введите код, который придет на ваш номер.

4. Выберите пункт Кредитная история.

5. Нажмите Получить.

На официальном сайте Бюро

Для этого вам необходимо:

перейти на сайт ubki.ua

нажать кнопку Войти;

авторизируйтесь с помощью номера телефона или Дія.Подписи;

найдите раздел Частным лицам ;

; выберите там категорию Кредитная история ;

; закажите историю.

Через Приват24

Узнать о наличии кредитов можно благодаря мобильному приложению Приват24:

перейдите в приложение;

в меню выберите Кредитный рейтинг;

выберите Кредитную историю;

нажмите Получить.

С помощью ботов

Украинское Бюро кредитных историй разработало специальные чат-боты в Viber и Telegram, благодаря которым можно быстро узнать, есть ли у вас кредит.

Перейдите в чат-бот. Нажмите Start, чтобы начать. Укажите свой номер телефона и дату рождения. На экране появится ваш отчет.

Через банк

Узнать о наличии или отсутствии кредита можно непосредственно у сотрудника банка (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа Банк и др).

Менеджер распечатывает вам справку, в которой будет указано, имеете ли вы кредит или задолженность.