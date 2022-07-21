Липень, 21 в 16:10

Перевірити свою кредитну історію може будь-хто з українців. Завдяки українському Бюро кредитних історій можна дізнатися свій кредитний рейтинг, розмір заборгованості, наявність діючих та непогашених кредитів тощо.

Як дізнатися, чи є на вас кредит, та перевірити кредитну історію – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Де можна перевірити наявність кредиту

Кредитна історія – це інформація щодо ваших кредитів та їх погашення, яку бюро отримує від банків, фінансових та лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.

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Дані про кожну позику зберігаються в кредитній історії протягом 10 років з моменту погашення кредиту.

Варто зазначити, що робити запит на свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.

Перевірити, чи маєте ви кредит, можна кількома способами завдяки Бюро кредитних історій:

за допомогою пошти;

через мобільний додаток;

на офіційному сайті Бюро;

за допомогою Приват24;

у чат-ботах Кредитна історія у Viber та Telegram.

Перевірити наявність кредиту за допомогою пошти

Щоб надіслати запит на кредитну історію поштою, вам необхідно:

написати відповідну заяву

відправити її на поштову адресу ТОВ Українське бюро кредитних історій, 49300, м.Дніпро, а/с 7566.

Заповніть заяву за прикладом. Врахуйте, що вона має містити обов’язкові дані про вас – ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний код, юридичну адресу, адресу проживання.

У відповідь вам надішлють рекомендований лист на поштову адресу впродовж двох днів з отримання заяви.

Лист ви повинні забрати особисто, під підпис. Якщо у вас відсутня кредитна історія, вам надійде відповідна довідка з підписом та мокрою печаткою.

Через мобільні додатки

Бюро розробило спеціальний мобільний додаток Кредитна історія, завдяки якому ви можете з легкістю перевірити наявність кредиту:

Завантажте додаток Кредитна історія (Google Play, App Store) Вкажіть ваш номер телефону та дату народження.

3. Введіть код, який прийде на ваш номер.

4. Оберіть пункт Кредитна історія.

5. Натисніть Отримати.

На офіційному сайті Бюро

Для цього вам необхідно:

перейти на сайт ubki.ua

натисніть кнопку Увійти;

авторизуйтесь за допомогою номеру телефону або Дія.Підпису;

знайдіть розділ Приватним особам ;

; оберіть там категорію Кредитна історія;

замовте історію.

Через Приват24

Дізнатися про наявність кредитів можна завдяки мобільному додатку Приват24:

перейдіть у застосунок;

в меню оберіть Кредитний рейтинг;

оберіть Кредитну історію;

натисніть Отримати.

За допомогою ботів

Українське Бюро кредитних історій розробило спеціальні чат-боти у Viber та Telegram, завдяки яким можна швидко дізнатися, чи є у вас кредит.

Перейдіть у чат-бот. Натисніть Start, щоб почати. Вкажіть свій номер телефону та дату народження. На екрані з’явиться ваш звіт.

Через банк

Дізнатися про наявність або відсутність кредиту можна безпосередньо у співробітника банку (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа Банк тощо).

Менеджер роздруковує вам довідку, у якій буде вказано, чи маєте ви кредит або заборгованість.