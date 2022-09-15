Экономика в условиях войны: откуда будут брать деньги для бизнеса и на чем придется экономить

Сентябрь, 14 в 22:14

Седьмой месяц правительство продолжает удерживать экономику в условиях войны. Сейчас финансируют только критически необходимые расходы: армию, пенсии, зарплаты учителям и медработникам, все социальные и гуманитарные нужды.

По подсчетам Министерства финансов Украины, с 24 февраля мы получили около $18 млрд льготного финансирования от наших партнеров – США, Канады, Великобритании, Японии, Франции, Италии. Но ежемесячный дефицит в $5 млрд так и не был полностью профинансирован.

Факты ICTV пообщались с министром экономики Украины Юлией Свириденко о том, откуда государство будет брать средства на стимулирующие программы поддержки для бизнеса и на чем придется экономить.

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– В начале июля вы обнародовали видение экономики, которую мы сейчас строим. Идем ли мы в соответствии с этими шагами? И что уже сделали?

– Одна из основных задач – это уменьшить роль государства, мы очень много об этом говорим. И это может состоять в нескольких аспектах. Мы как Министерство экономики, и Кабмин нас в этом поддерживает, хотим передать все имеющиеся в управлении предприятия Фонду государственного имущества, чтобы провести приватизацию.

Мы понимаем, что частный инвестор гораздо более эффективный менеджер, чем государственный. У частного инвестора есть возможность вкладывать деньги в предприятие, сохранять рабочие места и гасить задолженности. Поскольку часть территорий оккупирована, большое количество перемещенных лиц и достаточно высокий уровень безработицы, мы ищем разные возможности, чтобы стимулировать занятость в регионах.

И приватизация также может быть одним из таких путей, который, с одной стороны, уменьшает роль государства и будет развивать регион, где расположено предприятие.

Второй момент по оптимизации роли государства – это сокращение государственного аппарата. Мы как Минэкономики уже приступили к сокращению штата по меньшей мере на 30%. Мы понимаем, что должны быть оптимальны по своему размеру, и когда у нас с вами бюджетный дефицит в $5 млрд, должны уменьшать наши расходы, в частности на содержание госаппарата.

– Вы упомянули о дефиците бюджета. Но мы запустили работу – гранты на бизнес, запускаем в октябре ипотеку под 3%, продолжается программа кредитования бизнеса 5-7-9. Будет ли достаточно денег, чтобы обеспечить программы, стимулирующие экономику?

– Вы совершенно правы, и мы об этом говорим. Да, у нас $5 млрд дефицит. Конечно, мы сейчас очень полагаемся и ожидаем помощи финансовых партнеров. Важно, чтобы эта поддержка была на регулярной основе и предсказуема.

Второй аспект: у нас все же должна быть налоговая дисциплина – поступления, таможенные пошлины, чтобы покрывать наши расходы.

Третье – это сокращение наших расходов. Мы должны научиться жить экономно. Например, по выплатам по безработице мы проанализировали и предложили изменения в законодательство, предусматривающие уменьшение времени получения выплат с года до трех месяцев. Понимая, что страна должна воевать и работать. Экономика должна работать, бизнес работать.

– Что касается финансовой поддержки от МВФ, есть ли надежда на новую программу?

– Мы очень рассчитываем на сотрудничество с Международным валютным фондом. У МВФ есть свои внутренние процедуры, не предполагающие сотрудничество со странами в состоянии войны.

Но мы надеемся, что руководство МВФ может пересмотреть эту практику, потому что нам очень необходима помощь международных партнеров. Мы понимаем, что часть территорий оккупирована, часть бизнеса остановлена. Сейчас очень рассчитываем именно на международную поддержку.

– Недавно в США вы представили программу привлечения новых инвестиций. Рискнут ли иностранцы вкладывать деньги в воюющую страну?

– Нам очень важно привлекать капитальные инвестиции в экономику. В Украине за последнюю декаду, к сожалению, была тенденция недофинансирования. Понятно, что есть критики, которые говорят, что идет война, поэтому рано привлекать инвестиции.

Но нам кажется, что есть инвесторы, обладающие предпринимательским талантом, способностью к риску, понимающие, что Украина – это страна больших возможностей, и которые уже сейчас могут проводить исследования рынка. И для таких предпринимателей мы создали платформу Advantage Ukraine.

Мы ее представили на прошлой неделе в США в Нью-Йорке, в центре крупных финансовых корпораций, чтобы не терять время и показать наши инвестиционные возможности на 10 направлениях. Конечно, основной вопрос инвесторов в США и Европе – это вопрос страхования рисков.

Сейчас работаем с многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA), с международными партнерами, чтобы создать трастовый фонд. Он будет покрывать ущерб, если у инвестора произойдет страховой случай из-за военной агрессии. Это механизм, который позволит страховать инвестиции, придаст уверенности нашим инвесторам.

– Как в условиях войны будем стимулировать экспорт? Из-за российской агрессии мы теряем много валютной выручки.

– Мы должны стимулировать переработку, потому что сейчас у нас экспорт носит сырьевой характер. Разумеется, когда у нас были заблокированы порты, нам стало жизненно необходимым экспортировать. Но экспортировать переработанную продукцию, товары с добавленной стоимостью.

Даже при небольших объемах экспортная выручка от реализации переработанной продукции — в разы выше, чем от сырьевого экспорта. Для этого мы разработали программу грантов для перерабатывающих предприятий, она у нас на условиях софинансирования. Видим, что со стороны наших предпринимателей большой спрос.