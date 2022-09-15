Економіка в умовах війни: звідки братимуть гроші для бізнесу і на чому доведеться економити

Вересень, 14 в 22:14

Сьомий місяць уряд продовжує утримувати економіку в умовах війни. Нині фінансують лише критично необхідні видатки: армію, пенсії, зарплати вчителям та медпрацівникам, усі соціальні та гуманітарні потреби.

За підрахунками Міністерства фінансів України, з 24 лютого ми отримали майже $18 млрд пільгового фінансування від наших партнерів – США, Канади, Великої Британії, Японії, Франції, Італії. Але щомісячний дефіцит у $5 млрд так і не був повністю профінансований.

Напередодні ухвалення проєкту бюджету на наступний рік Факти ICTV поспілкувалися з міністром економіки України Юлією Свириденко про те, звідки держава братиме кошти на стимулювальні програми підтримки для бізнесу та на чому доведеться економити.

Зараз дивляться

– На початку липня ви оприлюднили бачення економіки, яку ми зараз будуємо. Чи йдемо ми відповідно з тими кроками? І що вже зробили?

– Одне з основних завдань – це зменшити роль держави, ми дуже багато про це говоримо. І це може полягати у кількох аспектах. Ми як Міністерство економіки, і Кабмін нас у цьому підтримує, хочемо передати всі підприємства, які є в управлінні, Фонду державного майна, щоб провести приватизацію.

Ми розуміємо, що приватний інвестор – набагато ефективніший менеджер, аніж державний. У приватного інвестора є можливість вкладати гроші у підприємство, зберігати робочі місця і гасити заборгованості.

Через те, що у нас частина територій окупована, що у нас велика кількість переміщених осіб і достатньо високий рівень безробіття, ми шукаємо різні можливості, щоби стимулювати зайнятість у регіонах. І приватизація також може бути одним ыз таких шляхів, який, з одного боку, зменшує роль держави та розвиватиме регіон, де розташоване підприємство.

Другий момент з оптимізації ролі держави – це скорочення державного апарату. Ми як Мінекономіки вже розпочали скорочення штату щонайменше на 30%. Ми розуміємо, що маємо бути оптимальні за своїм розміром, і коли у нас з вами бюджетний дефіцит у $5 млрд, маємо зменшувати наші видатки, зокрема на утримання держапарату.

– Ви згадали про дефіцит бюджету. Але ми запустили єРоботу – гранти на бізнес, запускаємо у жовтні іпотеку під 3%, продовжується програма кредитування бізнесу 5-7-9. Чи буде достатньо грошей, щоб забезпечити програми, які стимулюють економіку?

– Ви абсолютно праві, і ми про це кажемо. Так, у нас $5 млрд дефіцит. Звичайно, ми зараз дуже покладаємося та очікуємо на допомогу фінансових партнерів. Важливо, щоби ця підтримка була на регулярній основі та була передбачувана.

Другий аспект: у нас все ж таки має бути податкова дисципліна – надходження, митні збори, щоб покривати наші видатки.

Третє – це скорочення наших витрат. Ми маємо навчитися жити економно. Наприклад, щодо виплат з безробіття, ми проаналізували та запропонували зміни до законодавства, які передбачають зменшення часу отримання виплат з року до трьох місяців. Розуміючи, що країна має воювати та працювати. Економіка має працювати, бізнес має працювати.

– Щодо фінансової підтримки від МВФ, чи є надія на нову програму?

– Ми дуже розраховуємо на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. У МВФ є свої внутрішні процедури, які не передбачають співпрацю з країнами у стані війни.

Але ми сподіваємося, що керівництво МВФ може переглянути цю практику, бо нам вкрай необхідна допомога міжнародних партнерів. Ми розуміємо, що частина територій окупована, частина бізнесу зупинена. Зараз дуже розраховуємо саме на міжнародну підтримку.

– Нещодавно у США ви презентували програму залучення нових інвестицій. Чи ризикнуть іноземці вкладати гроші у країну, яка воює?

– Нам дуже важливо залучати капітальні інвестиції в економіку. В Україні за останню декаду, на жаль, була тенденція недофінансування. Зрозуміло, що є критики, які кажуть, що триває війна, тому зарано залучати інвестиції.

Але нам здається, що є інвестори, які мають підприємницький хист, здатність до ризику, розуміють, що Україна – це країна великих можливостей, і які вже зараз можуть проводити дослідження ринку. Для таких підприємців ми створили платформу Advantage Ukraine. Ми її презентували минулого тижня в США, у Нью-Йорку, в центрі великих фінансових корпорацій, щоб не втрачати час і показати наші інвестиційні можливості на 10 напрямках.

Звичайно, основне питання інвесторів у США та Європі – це питання страхування ризиків. Зараз працюємо з багатостороннім агентством з інвестиційних гарантій (MIGA), з міжнародними партнерами, щоб створити такий трастовий фонд. Він покриватиме збитки, якщо в інвестора станеться страховий випадок через військову агресію. Це механізм, який дасть можливість страхувати інвестиції, додасть упевненості нашим інвесторам.

– Як в умовах війни стимулюватимемо експорт? Через російську агресію ми втрачаємо багато валютного виторгу.

– Ми маємо стимулювати перероблювання, бо зараз у нас експорт має сировинний характер. Зрозуміло, коли в нас були заблоковані порти, для нас стало життєво необхідним експортувати. Але експортувати перероблену продукцію, товари з доданою вартістю.

Навіть за невеликих об’ємів експортний виторг від реалізації переробленої продукції – в рази вищий, аніж від сировинного експорту. Для цього ми розробили програму грантів для переробних підприємств, вона у нас на умовах співфінансування. Бачимо, що з боку наших підприємців є великий попит.