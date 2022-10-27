Государство выкупит акции за 1 грн: в Украине национализируют Альфа-банк
Альфа-банк в Украине, у которого есть российские акционеры, национализируют. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа.
Она объяснила, что национализация Альфа-банка будет происходить согласно законопроекту №8069 об особенностях вывода с рынка системно важного банка, принятого парламентом 6 октября.
– Он (закон, – Ред.) разработан именно под Альфа-банк и предусматривает выкуп его акций со стороны государства за одну гривну. Процедура такая: Нацбанк формально признает его неплатежеспособным, затем докапитализирует, после чего происходит национализация. Процесс похож на национализацию Приватбанка в 2016 году, – рассказала Пидласа.
По ее словам, это не означает, что Альфа-банк в Украине перестанет работать. Он достаточно стабильный, поэтому государство не будет выводить его с рынка.
Отметим, что, согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на апрель 2022 года российскому бизнесмену Михаилу Фридману принадлежало 32,86% акций банка, а российскому бизнесмену Петру Авену — 12,4%.
Еще 40,96% акций у российского предпринимателя и одного из основателей Альфа-Групп Андрея Косогова.
Источник: Телеграф
Фото: Альфа-банк