Жовтень, 27 в 10:10

Альфа-банк в Україні, який має російських акціонерів, націоналізують. Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Вона пояснила, що націоналізація Альфа-банку відбуватиметься згідно із законопроєктом №8069 про особливості виводу з ринку системно важливого банку, який ухвалив парламент 6 жовтня.

– Він (закон, – Ред.) розроблений саме під Альфа-банк і передбачає викуп його акцій з боку держави за одну гривню. Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним, потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація. Процес схожий на націоналізацію Приватбанку в 2016 році, – розповіла Підласа.

За її словами, це не означає що Альфа-банк в Україні перестане працювати. Він достатньо стабільний, тому держава не буде виводити його з ринку.

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Зауважимо, що, згідно з даними Національного банку України, станом на квітень 2022 року російському бізнесмену Михайлу Фрідману належало 32,86% акцій банку, а російському бізнесмену Петру Авену — 12,4%.

Ще 40,96% акцій у російського підприємця та одного із засновників Альфа-Груп Андрія Косогова.

Джерело: Телеграф

Фото: Альфа-банк