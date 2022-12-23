Декабрь, 23 в 21:54

Представители Украины и Всемирного банка подписали соглашение, по которому украинской стороне от Великобритании предоставляется заем на сумму $500 млн.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины.

Соглашение было подписано министром финансов Сергеем Марченко и региональным директором Всемирного банка по делам Восточной Европы Арупом Банерджи.

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Кредитные средства будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании со сроком погашения кредита в 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. При этом процентная ставка составит 0,25% годовых.

— Великобритания является одним из лидеров в поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря таким надежным партнерам мы имеем возможность и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов, — сказал Сергей Марченко.

Он поблагодарил британское правительство и команду Всемирного банка.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг, сообщается в пресс-центре Минфина.

Всего в течение 2022 года Великобритания предоставила Украине более $1,5 млрд для финансирования государственного бюджета.