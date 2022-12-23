Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Британія надасть Україні $500 млн через Світовий банк

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Сергій Марченко
Фото: УНІАН

Представники України та Світового банку підписали угоду, за якою українській стороні від Великої Британії надається позика на суму $500 млн.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства фінансів України.

Угода була підписана міністром фінансів Сергієм Марченком та регіональним директором Світового банку у справах Східної Європи Арупом Банерджі.

Зараз дивляться

Кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великої Британії з терміном погашення кредиту у 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. При цьому процентна ставка становитиме 0,25% річних.

– Велика Британія є одним з лідерів у підтримці України в боротьбі проти російських загарбників. Завдяки таким надійним партнерам ми маємо можливість і надалі безперебійно забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків, – сказав Сергій Марченко.

Він подякував британському уряду та команді Світового банку.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг, повідомляється у пресцентрі Мінфіну.

Загалом протягом 2022 року Велика Британія надала Україні понад $1,5 млрд для фінансування державного бюджету.

Читайте
Для стримування РФ: Британія передала ЗСУ чергову партію ракет Brimstone 2

Джерело: Мінфін
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка