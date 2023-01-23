Январь, 23 в 9:03

В понедельник, 23 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,56 грн/€1. Это на 4 копейки больше, чем вчера.

Курс американского доллара продолжает держаться на уровне 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 23.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта Покупка Продажа Доллар 39,3 40,3 Евро 42,1 43,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Доллар 40,15 40,80 Евро 42,25 43,20

Курс валют у Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Доллар 36,65 37,44 Евро 39,70 40,80

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Доллар 39,90 40,50 Евро 42,20 43,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Доллар 39,90 40,40 Евро 42,10 43,30

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк