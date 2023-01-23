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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал, доллар без изменений: курс валют в Украине на 23 января

Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро подорожал, доллар без изменений: курс валют в Украине на 23 января
Фото: Depositphotos

В понедельник, 23 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,56 грн/€1. Это на 4 копейки больше, чем вчера.

Курс американского доллара продолжает держаться на уровне 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 23.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта Покупка Продажа
Доллар 39,3 40,3
Евро 42,1 43,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 40,15 40,80
Евро 42,25 43,20

Курс валют у Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 36,65 37,44
Евро 39,70 40,80

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 39,90 40,50
Евро 42,20 43,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 39,90 40,40
Евро 42,10 43,30
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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