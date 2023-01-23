Евро подорожал, доллар без изменений: курс валют в Украине на 23 января
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В понедельник, 23 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,56 грн/€1. Это на 4 копейки больше, чем вчера.
Курс американского доллара продолжает держаться на уровне 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 23.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|39,3
|40,3
|Евро
|42,1
|43,1
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|40,15
|40,80
|Евро
|42,25
|43,20
Курс валют у Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|36,65
|37,44
|Евро
|39,70
|40,80
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|39,90
|40,50
|Евро
|42,20
|43,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|39,90
|40,40
|Евро
|42,10
|43,30
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк