Січень, 23 в 9:03

У понеділок, 23 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,56 грн/€1. Це на 4 копійки більше, ніж вчора.

Курс американського долара продовжує триматися на рівні 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 23.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

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Валюта Купівля Продаж Долар 39,3 40,3 Євро 42,1 43,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Долар 40,15 40,80 Євро 42,25 43,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Долар 36,65 37,44 Євро 39,70 40,80

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Долар 39,90 40,50 Євро 42,20 43,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Долар 39,90 40,40 Євро 42,10 43,30

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк