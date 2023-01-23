Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Євро подорожчало, долар без змін: курс валют в Україні на 23 січня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро подорожчало, долар без змін: курс валют в Україні на 23 січня
Фото: Depositphotos

У понеділок, 23 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,56 грн/€1. Це на 4 копійки більше, ніж вчора.

Курс американського долара продовжує триматися на рівні 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 23.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Долар 39,3 40,3
Євро 42,1 43,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 40,15 40,80
Євро 42,25 43,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 36,65 37,44
Євро 39,70 40,80

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 39,90 40,50
Євро 42,20 43,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 39,90 40,40
Євро 42,10 43,30
Читайте
Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара та євро у січні 2023 року

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка