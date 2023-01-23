Євро подорожчало, долар без змін: курс валют в Україні на 23 січня
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У понеділок, 23 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,56 грн/€1. Це на 4 копійки більше, ніж вчора.
Курс американського долара продовжує триматися на рівні 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 23.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
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|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|39,3
|40,3
|Євро
|42,1
|43,1
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|40,15
|40,80
|Євро
|42,25
|43,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|36,65
|37,44
|Євро
|39,70
|40,80
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|39,90
|40,50
|Євро
|42,20
|43,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|39,90
|40,40
|Євро
|42,10
|43,30
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк