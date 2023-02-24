Год атак на энергосистему: подорожает ли доллар, электроэнергия, продукты и возможны ли новые блекауты

Февраль, 24 в 8:00

За год полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине около 5 тыс. ракет, большинство из которых были нацелены на разрушение гражданской инфраструктуры. В конце апреля 2022 эти атаки привели к дефициту горючего, который удалось быстро ликвидировать, наладив новые пути импорта.

С тех пор оккупанты терроризировали мирное население, а в октябре попытались погрузить Украину в темноту, начав ряд атак на энергетическую инфраструктуру Украины. 15 массированных ударов и 255 попаданий спустя система держится.

В феврале 2023 года в энергетической сфере произошло чудо и, несмотря на массированные ракетные обстрелы, удалось выйти на уровень, позволяющий почти не применять стабилизационные отключения в Украине.

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Кажется, что ситуация улучшилась, и теперь бизнес снова сможет заработать “на полную мощь”, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны. До этого наша энергосистема была профицитной, что позволяло экспортировать ее за границу. А после начала массовых атак пришлось отказаться от экспорта и прибегнуть к веерным отключениям по всей Украине, из-за дефицита, который в худшие дни переваливал за 20%.

Теперь украинская энергосистема снова вышла в профицит, но на этом проблемы не исчезают. Факты ICTV рассказывают, каковы ожидания в энергетической сфере, и как они могут повлиять на экономическую ситуацию в нашем государстве.

Неожиданный профицит

То, что производство электроэнергии после массированных атак России удалось вывести на удовлетворяющий потребности населения и предприятий уровень, стало приятным сюрпризом для всех украинцев. Причиной тому стало несколько факторов.

Первое – возврат в работу двух энергоблоков АЭС, что позволило существенно снизить дефицит генерации электричества. Уже тогда министр энергетики Герман Галущенко заявил, что последствия этого события в ближайшее время ощутит каждый житель Украины.

Второе – почти одновременно закончили ремонтные работы на нескольких тепло- и гидроэлектростанциях, что также вернуло часть мощностей в украинскую энергосистему. Конечно, это произошло и благодаря очень быстрым темпам ремонта, который ведут круглосуточно.

Третье – снижению потребления электроэнергии и нагрузки способствовала относительно теплая погода в Украине. Несмотря на то, что на несколько недель температура существенно снизилась, отсутствие сильных морозов позволило меньше ограничивать потребителей.

Однако ремонт украинской энергосистемы далек от завершения. По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, уйдут годы на то, чтобы полностью ее восстановить. Да и ныне обеспечивать приходится меньшее количество населения и бизнеса, чем до начала полномасштабного вторжения.

И в ближайшее время стабилизационные графики могут быть возвращены. Все потому, что даже если нет обстрелов, нужно проводить запланированные работы.

— Уже через некоторое время у нас запланированы регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится паводок, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать “дефицит ресурса”, — пояснил в эфире телемарафона Единые новости исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Последствия ракетной атаки РФ по одному из трансформаторов 17 ноября 2022 года

В то же время глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью Bloomberg заявил, что украинская энергосистема достигла “плато”. Это означает, что ситуация, которая ныне сложилась в энергосистеме Украины в результате массированных ракетных атак РФ, кардинально не будет ухудшаться.

— На сегодняшний день мы достигли плато — дальнейшей деградации не происходит. Мы можем восстанавливать энергосистему с той же скоростью, с которой происходит разрушение, иногда даже быстрее. Противник в значительной степени потерял способность наносить ощутимый вред. Однако не стоит расслабляться и считать, что авиаударная кампания России закончена, — говорит Кудрицкий.

Но большинство нашей генерации (около 55% в конце 2021 года) зависит от АЭС, которые вряд ли станут целью ракетных атак РФ. Особенно после размещения на мониторинговых миссиях МАГАТЭ. Но и большим ударом для энергосистемы стала потеря ЗАЭС, которую Россия оккупировала 4 марта 2022 года.

Сколько именно она производила в условиях войны никто не скажет, ведь это тайна на время действия военного положения. Очевидно, достаточно, чтобы оккупанты нацелились на ее отключение от украинской энергосистемы и замену персонала абсолютно не квалифицированным.

Состояние энергосистемы далеко от идеального, а это значит, что возможность веерных отключений не исключают. Но есть надежда, что подавляющее большинство времени украинцы будут со светом, а значит, и предприятия смогут стабильно работать.

Что и как подорожало в результате атак на энергосистему

После начала массированных атак на энергосистему Украины их последствия ощутили все. Веерные отключения не делили предприятия и бытовых потребителей. Начался и рост цен, который тогда многие связывали с работой бизнеса на генераторах.

Эксперт аналитической компании Объединенная Украина Алексей Кущ отмечает, что удары РФ по нашей энергосистеме действительно способствовали увеличению стоимости товаров и услуг, но назвать точную цифру сейчас никто не может.

– В себестоимость (товаров, – Ред.) закладывается и дефицит электроэнергии, ведь он приводит к нарушению технологических процессов, порче продукта. Это также влияет на стоимость. Многие товары и полуфабрикаты, которые мы раньше производили, за неимением электроэнергии мы просто не можем производить. Потому завозят импортные товары. То есть импортная и логистическая составляющие и, соответственно, подорожание. На мой взгляд, в индексе инфляции потребительских цен в прошлом году — 25% — около 5% являются энергетической составляющей, — рассуждает Кущ.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что большинство товаров не сильно подорожали после массированных ракетных атак на энергосистему Украины. Всего на 1-2%. Больше — те предприятия, которые сильно зависят от постоянной работы на электроэнергии. К примеру, птицефабрики и тепличные хозяйства.

Да и в других сферах влияние оказалось не столь значительное. К примеру, спрос на горючее для генераторов не увеличил его стоимость, а остановка экспорта электроэнергии не подтолкнула курс доллара.

Цена на топливо в Украине формируется на европейских рынках, поэтому внутренние факторы не влияют на конечную стоимость.

– Динамика украинского рынка цен на топливо зависит от двух факторов: цены на оптовые партии в Европе и налогов, которые собирают с литра в Украине. Если правительство поднимет акциз на горючее, то оно и подорожает на заправках, — объясняет Пендзин.

Влияния на курс доллара тоже не будет. Разрушение энергетической инфраструктуры и, как следствие, прекращение экспорта электричества не подтолкнули курс валют к росту.

И к началу февраля не было условий, которые привели бы к стремительной девальвации гривны. А те факторы, которые давят на украинскую валюту, давно известны.

– Наибольший фактор, влияющий на курс доллара – это средства, которые идут на содержание украинских мигрантов за рубежом. То есть, они получают гривны на свои карточные счета, тратят свои средства в Европе, а они конвертируются из гривны в евро или другую иностранную валюту. И по такому направлению идет около €2 млрд в месяц, €24 млрд в год. По сравнению с этим влияние энергетики незначительно, – рассказывает Кущ.

Однако есть область, где проблемы в энергетической сфере 100% проявятся, уверен Пендзин. Это – стоимость электроэнергии. Необходимость ремонта и периодический импорт из европейских стран точно приведут к ее удорожанию в ближайшее время.

Правда, только для небытовых потребителей, ведь финансовое состояние украинцев не позволяет даже думать о подорожании коммуналки до конца войны.

На сколько именно поднимут стоимость электроэнергии, эксперты не берутся прогнозировать. Но говорят, что в ЕС она сейчас стоит где-то 18-19 грн за кВт, что примерно в три раза больше нынешних тарифов в Украине. Поэтому если импорт электроэнергии из Европы будет необходим, то ее стоимость вырастет соответственно.

Будут ли еще блекауты и как это повлияет на инфляцию

Для общего же состояния экономики Украины ракетные атаки РФ по энергосистеме будут более ощутимыми.

Предварительные исследования свидетельствуют, что к инфляции будет ежегодно прибавляться около 2,5%. По крайней мере, пока будут продолжаться атаки на украинскую энергосистему.

– По нашим расчетам, блекауты к общей инфляции прибавят 2-2,5% в годовом измерении. Если инфляция планировалась на 25%, то будет 27,5%. Действительно, на сегодняшний день фактом является то, что кВт·ч, произведеный дизель-генератором, где-то в пять раз дороже, чем тот, который бизнес получает по сети. Понятно, что бизнес будет перекладывать дополнительные расходы на плечи конечного потребителя, – говорит Пендзин.

Кущ же отмечает, что российские удары по энергосистеме уменьшают возможность экономики восстанавливаться. То есть даже при желании работать в Украине, отдельные предприятия не имеют возможности заново запускать производство, ведь на них просто нет электроэнергии.

— То, что происходит с энергетикой, в контексте экономики свидетельствует о критическом снижении энергоемкости ВВП Украины и формировании так называемого энергетического потолка экономического восстановления. Он будет сдерживать темпы восстановления украинской экономики… Похоже, что российские удары направлены на снижение мощности нашей энергосистемы до минимального уровня, чтобы она могла обеспечивать только население, но не промышленность. На мой взгляд, цель этих ударов — именно остановка промышленности… Это сдерживает и полноценное создание оборонных предприятий в Украине, — объясняет Эксперт аналитической компании Объединенная Украина.

В то же время выход на энергетическое “плато” должен способствовать хотя бы тому, что ситуация в экономике не будет ухудшаться. По меньшей мере из-за российских атак по критической инфраструктуре.

Да, возможны локальные отключения электроэнергии из-за обстрелов, но до массовых уже вряд ли дойдет, считает Пендзин.

— Имеющееся сейчас плато связано с тем, что очень много мощных потребителей ушло с рынка. Это металлургия, химия, которые пользовались чрезвычайно большим спросом на электроэнергию. По моему мнению, оставшиеся потребители и оставшаяся генерация будут уравновешены. Будущих блекаутов, если не будет мощных попаданий в генерацию, уже не будет, – объясняет член Экономического дискуссионного клуба.

Но даже при таких реалиях украинцам все равно нужно экономно потреблять электроэнергию, ведь чтобы восстановить систему до нормального состояния, понадобятся годы.

А сейчас каждый сэкономленный киловатт будет гарантировать, что у каждого украинца в доме будет свет, каждое предприятие будет работать на победу, а цены будут расти не так быстро. И скоро состояние дел в энергосистеме позволит не просто удерживать предприятия, но и наращивать их количество.

Фото: ДТЕК Укренерго, Pixabay