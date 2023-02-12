Об уроках этой зимы и роли атомных энергетиков: эксклюзивное интервью Коболева

Февраль, 12 в 15:40

Главный урок из этой зимы должна вынести прежде всего Европа и коллективный Запад — Россию надо и можно заменить в вопросе поставок энергоносителей. Об этом заявил бывший глава Нафтогаза, основатель энергетической компании Eney Андрей Коболев в эксклюзивном интервью шеф-редактору и ведущей программы Факты на ICTV Елене Фроляк.

— Именно эта зима доказала, что это возможно сделать. А нам она продемонстрировала, насколько стандартные правила и общеизвестные вещи управления сетью, прежде всего электросетью, запасы прочности являются важными. Она доказала, что наша команда как в Укрэнерго, так и в облэнерго на самом деле являются героями, которые умеют делать безумно крутые и очень важные вещи. Но мы знали об этом и раньше, а сейчас, скорее, продемонстрировали и дали урок всему миру, — подчеркнул он.

В ситуации, которая сложилась зимой в энергетике из-за масштабных обстрелов, Коболев ключевую роль отвел именно атомщикам.

— Без них центрального отопления, если бы не было электроэнергии, вообще бы не было, потому что не работали бы насосы. Я думаю, что газовщики и газ внесли большой вклад, но без атомной энергетики для нашей страны эта зима была бы намного труднее, — объяснил он.

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Фото: Нафтогаз