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Факты / Україна / Экономика

Из-за отсутствия дефицита электроэнергии в Украине оживилась экономическая активность — НБУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
електроенергія
Фото: Depositphotos

В феврале отсутствие дефицита электроэнергии в Украине привело к оживлению экономической активности. При этом загрузка предприятий растет.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2023 года).

С начала февраля дефицит электроэнергии начал снижаться и практически исчез во второй половине месяца. Это произошло благодаря импорту, потеплению и ремонтам, росту производства ГЭС из-за половодья, а возобновляемой генерации — благодаря увеличению светового дня и ясной погоде. В результате, в конце февраля импорта э/э почти не было.

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– Это помогло увеличить загрузку металлургических и трубных предприятий и вместе с улучшением внешней ценовой конъюнктуры способствовало возобновлению работы ГМК, – сообщается в обзоре НБУ.

Также химические предприятия наращивали производство минеральных удобрений перед весенней посевной, а ряд крупных пищевых заводов возобновил работу.

Ослабло влияние энергокризиса на молоко- и мясопереработку, хотя в феврале в отрасли наблюдалось сезонное ослабление активности.

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