Через відсутність дефіциту електроенергії в Україні пожвавилась економічна активність – НБУ

Березень, 07 в 15:53

Вже у лютому відсутність дефіциту електроенергії в Україні призвела до пожвавлення економічної активності. При цьому завантаження підприємств зростає.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2023 року).

Зазначається, що з початку лютого дефіцит електроенергії почав знижуватися та практично зник у другій половині місяця. Це відбулося завдяки імпорту, потеплінню та ремонтам, зростанню виробництва ГЕС через повінь, а відновлюваної генерації – завдяки збільшенню світлового дня та ясній погоді. У результаті наприкінці лютого імпорту е/е майже не було.

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– Це допомогло збільшити завантаження металургійних та трубних підприємств і разом з поліпшенням зовнішньої цінової кон’юнктури сприяло відновленню роботи ГЗК, – повідомляється в огляді НБУ.

Також, хімічні підприємства нарощували виробництво мінеральних добрив перед весняною посівною, а низка великих харчових заводів відновила роботу.

Послабився вплив енергокризи на молоко- та м’ясопереробку, хоча в лютому в галузі спостерігалося сезонне послаблення активності.