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Факты / Україна / Экономика

Евро продолжает стремительно расти: курс валют на 29 марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

В среду, 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,61 грн/€1. Евро подорожало на 23 копейки.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 29.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 37,45 37,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,25
Доллар 37,60 38,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,80
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,50
Доллар 37,70 38,50

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,35 41,25
Доллар 37,70 38,40

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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