Евро продолжает стремительно расти: курс валют на 29 марта
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В среду, 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,61 грн/€1. Евро подорожало на 23 копейки.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 29.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|37,45
|37,95
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,25
|Доллар
|37,60
|38,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,80
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,50
|Доллар
|37,70
|38,50
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,35
|41,25
|Доллар
|37,70
|38,40
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк