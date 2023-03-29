Євро продовжує стрімко зростати: курс валют на 29 березня
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У середу, 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,61 грн/€1. Євро подорожчало на 23 копійки.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 29.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,95
|Долар
|37,45
|37,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,25
|Долар
|37,60
|38,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,80
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,50
|Долар
|37,70
|38,50
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,35
|41,25
|Долар
|37,70
|38,40
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк