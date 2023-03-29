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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує стрімко зростати: курс валют на 29 березня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У середу, 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,61 грн/€1. Євро подорожчало на 23 копійки.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 29.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 37,45 37,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,25
Долар 37,60 38,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,80
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,50
Долар 37,70 38,50

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,35 41,25
Долар 37,70 38,40

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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