Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Экономика
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать

В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать
Фото: Pixabay

В Украине вводятся специальные пенсии за особые заслуги лицам, которые имеют статус борцов за независимость.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам Алексей Гончаренко.

По его словам, пенсию устанавливают в размере 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.

Стоит отметить, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет сейчас 2 508 грн. Это означает, что 200% от указанного минимума — 5 016 грн.

Читайте также
Социальная пенсия в Украине: что это и кто может получить
Гроші

Война в Украине, Деньги, підвищення пенсій, Пенсії, Пенсия, Прожитковий мінімум
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне дважды ударили по Торецку авиабомбами: два человека погибли, 8 ранены
наслідки обстрілу Торецька Донецької області
Снимали работу ПВО во время ракетной атаки: полиция Киева передала СБУ двух мужчин
поліція викрила двох чоловіків, які знімали роботу ППО
Дело в империализме России: Чехия о заявлении Шалленберга об “отделении Путина от россиян”
Александр Шалленберг
Обстрел Днепропетровщины: количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них ребенок
наслідки обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області
В Киеве и области объявлен третий отбой воздушной тревоги за сутки
В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь