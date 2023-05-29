В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать

В Украине вводятся специальные пенсии за особые заслуги лицам, которые имеют статус борцов за независимость.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам Алексей Гончаренко.

По его словам, пенсию устанавливают в размере 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.

Стоит отметить, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет сейчас 2 508 грн. Это означает, что 200% от указанного минимума — 5 016 грн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.