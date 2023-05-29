В Украине вводят спецпенсии за особые заслуги: сколько и кому будут выплачивать
В Украине вводятся специальные пенсии за особые заслуги лицам, которые имеют статус борцов за независимость.
Об этом сообщает депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам Алексей Гончаренко.
По его словам, пенсию устанавливают в размере 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.
Стоит отметить, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет сейчас 2 508 грн. Это означает, что 200% от указанного минимума — 5 016 грн.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко