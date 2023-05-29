В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть
В Україні запроваджуються спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.
Про це повідомляє депутат Верховної Ради України, член української делегації у ПАРЄ, віцепрезидент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко.
За його словами, пенсію встановлюють у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
Варто зазначити, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить зараз 2 508 грн. Це означає, що 200% від зазначеного мінімуму – 5 016 грн.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко