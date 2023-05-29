Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть

В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть
Фото: Pixabay

В Україні запроваджуються спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Про це повідомляє депутат Верховної Ради України, член української делегації у ПАРЄ, віцепрезидент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко.

За його словами, пенсію встановлюють у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить зараз 2 508 грн. Це означає, що 200% від зазначеного мінімуму – 5 016 грн.

Читайте також
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Гроші

Війна в Україні, Гроші, підвищення пенсій, Пенсії, Пенсія, Прожитковий мінімум
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни двічі ударили по Торецьку авіабомбами: дві людини загинули, 8 поранені
наслідки обстрілу Торецька Донецької області
Знімали роботу ППО під час ракетної атаки: поліція Києва передала СБУ двох чоловіків
поліція викрила двох чоловіків, які знімали роботу ППО
Справа в імперіалізмі Росії: Чехія про заяву Шалленберга щодо “відокремлення Путіна від росіян”
Александр Шалленберг
Обстріл Дніпропетровщини: кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них дитина
наслідки обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області
У Києві та області оголошено третій відбій повітряної тривоги за добу
В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
В Україні запроваджують спецпенсії за особливі заслуги: скільки та кому виплачуватимуть
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь