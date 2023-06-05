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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В НБУ опровергли информацию о том, что банки будут собирать все данные о платежах с карт физлиц

В НБУ опровергли информацию о том, что банки будут собирать все данные о платежах с карт физлиц
Фото: Pixabay

Информация о том, что Нацбанк Украины будет собирать данные обо всех платежах со всех банковских карт и счетов физических лиц, не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе НБУ.

– В письме НБУ (№25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемые данные не предусматривают сбора информации, персональных данных физических лиц, – объясняют в ведомстве.

Отмечается, что Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно в отношении субъектов хозяйственной деятельности, поставщиков платежных услуг — юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции.

Поэтому НГУ направил банкам письмо-напоминание №25-0005/38228, цель которого — обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовал подсанкционный пророссийский ресурс “Страна.юа” с провокационно недостоверной его интерпретацией.

Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях для усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины.

Так, анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.

– Сейчас Национальный банк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства, – отметили в учреждении.

Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год — только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре — то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год — только 205 млн грн.

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