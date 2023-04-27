Нацбанк Украины улучшил прогноз восстановления экономики в 2023 — что известно

Национальный банк Украины улучшил прогноз восстановления экономики в 2023 году с 0,3% до 2%, учитывая быстрое восстановление энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

– Экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности, – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, прогноз экономического роста в 2023 году улучшен с 0,3% до 2,0%.

Существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не предвидится, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии. В то же время увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление.

Деоккупация территорий и полноценное открытие черноморских портов позволят постепенно увеличить промышленное производство и нарастить урожаи.

Также ожидается расширение внутреннего спроса благодаря возвращению части вынужденных мигрантов.

Напомним, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год до 14,8%, а также принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Источник : НБУ

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