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Экономика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Расходы госбюджета на закупку военной техники в мае увеличились — Минфин

Расходы госбюджета на закупку военной техники в мае увеличились — Минфин
Фото: Генштаб ВСУ

Расходы государственного бюджета Украины на закупку военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты для ВСУ в мае увеличились до 43,4 млрд грн в феврале (15,6% от всех расходов) с 42,5 млрд грн (18,5%) в апреле и 34,4 млрд грн (15,3%) в марте.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины со ссылкой на сведения месячной отчетности Государственной казначейской службы от 15 июня 2023 года.

Отмечается, что расходы на денежное содержание военнослужащих в мае увеличились до 76,7 млрд грн с 73,7 млрд грн в апреле и 67,3 млрд грн в марте.

В общей структуре кассовые расходы на военных уменьшились до 27,6% с 32,1% в апреле и 29,9% в марте. Это связано с увеличением кассовых расходов общего фонда госбюджета сразу до 277,7 млрд грн, тогда как три предыдущих месяца они были в диапазоне 225,2-229,3 млрд грн.

В целом расходы на оплату труда с начислениями в мае составили 99,1 млрд грн, или 35,7% от всех расходов по сравнению с 95,1 млрд грн, или 41,5% в апреле.

По данным Министерства финансов, соцобеспечение в мае увеличилось до 44,1 млрд грн (15,9% всех расходов) с 41,8 млрд грн (18,2%) в апреле. В частности, 22,7 млрд грн составил трансферт Пенсионному фонду Украины (в апреле — 22,6 млрд грн), 15,7 млрд грн (15,9 млрд грн) — выплаты Минсоцполитики пособий, компенсаций, льгот и жилищных субсидий.

Другие расходы 4,2% пришлись на Национальную службу здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медобслуживания — 11,7 млрд грн против 11,2 млрд грн в апреле, 5,4% — на трансферты местным бюджетам 15 млрд грн против 11,7 млрд грн в апреле.

Обслуживание госдолга в последний весенний месяц требовало сразу 45,7 млрд грн после 14 млрд грн в апреле и 11,6 млрд грн в марте.

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Расходы госбюджета на закупку военной техники в мае увеличились — Минфин

Источник: Минфин
Война в Украине, витрати на оборону, Деньги, Міністерство фінансів, Пенсійний фонд, українські військові
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