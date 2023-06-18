Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки в травні збільшилися – Мінфін

Видатки державного бюджету України на закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту для ЗСУ у травні збільшилися до 43,4 млрд грн у лютому (15,6% від усіх видатків) з 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні та 34,4 млрд грн (15,3%) у березні.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України з посиланням на відомості місячної звітності Державної казначейської служби від 15 червня 2023 року.

Зазначається, що видатки на грошове утримання військовослужбовців у травні збільшилися до 76,7 млрд грн з 73,7 млрд грн у квітні та 67,3 млрд грн у березні.

У загальній структурі касові видатки на військових зменшилися до 27,6% з 32,1% у квітні та 29,9% у березні. Це пов’язано зі збільшенням касових видатків загального фонду держбюджету одразу до 277,7 млрд грн, водночас три попередні місяці вони були в діапазоні 225,2-229,3 млрд грн.

Загалом видатки на оплату праці з нарахуваннями в травні становили 99,1 млрд грн, або 35,7% від усіх видатків порівняно з 95,1 млрд грн, або 41,5% у квітні.

За даними Міністерства фінансів, соцзабезпечення у травні збільшилося до 44,1 млрд грн (15,9% усіх видатків) з 41,8 млрд грн (18,2%) у квітні. Зокрема, 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у квітні – 22,6 млрд грн), 15,7 млрд грн (15,9 млрд грн) – виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Інші видатки 4,2% припали на Національну службу здоров’я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування – 11,7 млрд грн проти 11,2 млрд грн у квітні, 5,4% – на трансферти місцевим бюджетам 15 млрд грн проти 11,7 млрд грн у квітні.

Обслуговування держборгу останнього весняного місяця потребувало одразу 45,7 млрд грн після 14 млрд грн у квітні та 11,6 млрд грн у березні.

Джерело : Мінфін

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