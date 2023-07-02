В июле украинцам проиндексируют пенсии: кто получит надбавки

С 1 июля 2023 года в Украине запланирована индексация пенсионных выплат на 19,7%.

Это касается госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и ученых.

Под индексацию подпадают выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года.

Размер доплат будет индивидуальным и зависит от суммы выплат, которые получает каждый пенсионер.

По словам главы правления Пенсионного фонда Украины Евгения Капинуса, во время каждой индексации пенсий обязательно сверяется размер пенсий бывших госслужащих с размером пенсии, если бы им назначали выплаты по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

— Если размер пенсии, назначенной по общему закону, превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически, без дополнительных посещений органов Фонда, переводят на общую пенсию, — сказал Капинус.

Многие бывшие госслужащие уже получают пенсию по закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Отметим, что в течение 2023 года в Украине провели уже несколько перерасчетов пенсий.

Во время мартовской индексации пенсионные выплаты пересчитали 10,5 млн украинским пенсионерам.

Также в июне доплаты к пенсиям получили работающие пенсионеры, для которых осуществлен автоматический перерасчет с 1 апреля 2023 года.

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