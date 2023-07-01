Новые тарифы на свет и воду, помощник ветерана и пенсии: что изменится в Украине с 1 июля

С 1 июля украинцев ждет ряд важных изменений. Для некоторых категорий граждан повысят пенсии. В Украине будет отменен многолетний Covid-карантин. Кроме того, возрастут тарифы на свет и воду.

Каких еще изменений ожидать во второй месяц лета – далее в материале.

Новый этап повышения пенсий

С 1 июля возрастут специальные пенсии для трех категорий граждан:

ученые;

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления.

Пенсии будут проиндексированы на 19,7%. Повышение составит не менее 100 грн. Максимальная сумма доплаты не может превышать 1,5 тыс. грн.

Под индексацию подпадают пенсионные выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года в соответствии с законами: О государственной службе, О службе в органах местного самоуправления, О статусе народного депутата Украины, О научной и научно-технической деятельности.

Это уже не первый этап повышения пенсий в Украине в текущем году. С 1 марта произошла индексация пенсионных выплат для более чем 10 млн украинцев. А с 1 апреля ежегодный перерасчет пенсий провели для работающих пенсионеров.

Под индексацию не попали граждане, пенсии которых превышают максимально установленные законом выплаты (20 930 грн).

Что будет с тарифами

В Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду, распределение газа. Их не будут повышать во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

• Газ

Цены на природный газ для бытовых потребителей не подлежат увеличению от стоимости, применявшейся по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Компания Нафтогаз Украины до 1 мая 2024 года продлила действие тарифного плана для населения Фиксированный. Поэтому более 90% бытовых потребителей, являющихся клиентами компании, в июле продолжат платить 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Другие газоснабжающие компании тоже продлили годовые тарифные предложения до 1 мая следующего года. Стоимость “голубого топлива” у них не изменилась и колеблется от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

• Электричество для населения

В июле украинцы впервые получат платежки с новыми ценами на электроэнергию.

Как известно, с 1 июня в Украине вырос тариф для населения до 2,64 грн за кВт.

Вместо дифференцированного (в зависимости от объемов потребления) был введен единый тариф для бытовых потребителей. Он будет действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года.

После повышения платежка за свет для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 грн.

Снизить расходы можно, перейдя на зонные тарифы на электроэнергию – для дневных и ночных периодов суток. Это требует установки специального счетчика.

К примеру, двухзонный тариф предусматривает:

с 07:00 до 23:00 – 100% фиксированной цены, то есть 2,64 грн за кВт;

с 23:00 до 7:00 – 50% фиксированной цены или 1,32 грн за кВт.

• Электроэнергия для бизнеса

В Украине ввели новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса (price caps). Для рынка “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка на таком уровне:

верхние предельные цены – с 23:00 до 07:00 – 3 тыс. грн/МВт-ч; с 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт-ч; с 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт-ч;

нижние предельные цены в течение суток – 10 грн/МВт-час.

Для балансирующего рынка максимальная цена будет составлять 125% от цены рынка “на сутки вперед”, а минимальная – 0,01 грн за МВт-час.

• Повышение тарифов на воду

С 1 июля в Украине вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – в среднем на 32%.

Тарифы повысились для 34 компаний, в частности, для Киевводоканала, водоканалов других крупных городов, а также для Укрзализныци.

Согласно расчетам НКРЭКУ, рост платежки “для среднестатистической семьи” составит около 60 грн.

Например, жители Киева теперь будут платить:

22,884 грн/кубометр с НДС – за централизованное водоснабжение;

18,252 грн/кубометр с НДС – за централизованный водоотвод.

По оценке Киевводоканала, расходы на семью из трех человек, которые в течение месяца в среднем потребляют 6,5 кубометра холодной воды, возрастут на 69,88 грн в месяц.

Для некоторых водоканалов, для которых рост тарифов более существенный, их будут повышать в два этапа: с 1 июля по 31 августа; с 1 сентября 2023 года.

Но, например, для Киева предусмотрено повышение тарифов в один этап – с 1 июля.

Для таких областей, как Херсонская или Николаевская, где происходят боевые действия, стоимость воды не повышали.

В последний раз тарифы на водоснабжение и водоотвод пересматривались в декабре 2021 года, то есть до полномасштабной войны.

Помощь ВПЛ

Внутренне перемещенные лица с 1 июля продолжат ежемесячно получать государственную помощь на проживание в размере:

3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн – для всех других лиц.

Денежные средства получают внутренние переселенцы, выехавшие с территорий: возможных боевых действий; где ведутся активные боевые действия; временно оккупированных РФ.

Список утверждается приказом Минреинтеграции и периодически обновляется. В него сейчас входят населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и Луганской областях, а также в АР Крым.

Субсидии для украинцев

В июле планируется начать верификацию назначенных украинцам субсидий.

– С 1 июля мы проведем верификацию, но хотим делать ее максимально автоматической, чтобы люди не испытали неудобств по поводу такой проверки, — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона Єдині новини.

Также происходит назначение субсидий на неотопительный сезон (на период по 30 сентября). Их назначают автоматически для большинства граждан, получавших субсидию во время отопительного периода.

Однако есть ряд случаев, когда нужно обязательно обратиться с заявлением, чтобы получить субсидию:

если в составе домохозяйства есть внутренние переселенцы;

члены домохозяйства арендуют жилье и платят коммунальные услуги;

количество людей, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных;

если домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку жесткого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа.

Каждая субсидия рассчитывается индивидуально, зависит от расходов домохозяйства и доходов его жителей. Одним из условий назначения помощи является отсутствие просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Следует отметить, что в зимний период средние суммы субсидии на каждое домохозяйство составляют 1,5 тыс. грн, а летом они значительно меньше – 350-400 грн.

Чтобы получить субсидию, теперь можно подавать заявление по упрощенной процедуре – онлайн. Это освободит украинцев от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение субсидии.

Обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале Дія.

Окончание Covid-карантина

С 1 июля в Украине заканчивается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

– Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 года на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, — говорится в постановлении Кабинета министров от 27 июня.

В Минздраве объясняют, что коронавирус не исчез, однако теряет агрессивность, переходя в эпидемическую болезнь. По словам первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва, в последнее время в Украине практически не регистрируют случаи госпитализации в отделения интенсивной терапии из-за Covid-19.

Коронавирус, как и прогнозировалось, становится сезонным заболеванием, таким как сезонный грипп и другие ОРВИ. Но в случае вспышек заболеваемости Covid-19 и превышения эпидемпорога Минздрав будет вводить “определенные ограничительные меры”.

Бесплатная вакцинация против коронавируса продолжится.

Карантин в Украине действовал с 12 марта 2020 года.

Доступні ліки по электронному рецепту

С 1 июля возвращается норма, согласно которой украинцы смогут получить лекарственные препараты по программе Доступні ліки только по электронному рецепту.

В рамках этой программы граждане получают лекарства безвозмездно или с частичной доплатой. Она распространяется более чем на 400 лекарственных средств.

В начале полномасштабной войны Кабмин временно разрешил выписывать и отпускать Доступні ліки также по бумажному рецепту. С 1 июля это будет возможно только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия.

В других регионах будет действовать только электронный рецепт.

Отмена 2% налога для ФЛП

В Украине отменят 2% льготного налога для ФЛП (физических лиц-предпринимателей), однако не с 1 июля, как ожидалось, а с 1 августа 2023 года.

Верховная Рада окончательно приняла соответствующий законопроект №8401. Документ предусматривает:

Отмену с 1 августа 2% единого налога для ФЛП. Плательщики могут подать заявление и указать, на какую систему налогообложения хотят перейти.

С 1 августа частично отменяется мораторий на проведение налоговых проверок – только для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

А с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО (регистраторов расчетных операций). Ослабление предусмотрели для ФЛП на прифронтовых территориях.

Принятие данного законопроекта и отмена льгот является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

Таким образом, июль станет последним месяцем применения льготного налогообложения.

Цены на горючее

С 1 июля должны вернуться на довоенный уровень налоги на топливо, что повлияет на его стоимость.

Как известно, в Украине в начале полномасштабной войны временно был введен нулевой акциз на бензин, дизель и автогаз, а НДС снизили с 20% до 7%. Эти меры должны были решить проблему дефицита топлива.

В сентябре 2022-го акцизы частично вернули: в размере €100 за тысячу литров для бензина, дизтоплива и биотоплива, а также €52 за тысячу литров для газа. Но НДС оставили на уровне 7%. Эти льготы были установлены до июля 2023 года.

Поэтому уже с 1 июля НДС на топливо вернется до 20%. В то же время, акциз на бензин вырастет со €100 до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тысячу литров. Акциз на сжиженный газ останется на уровне €52.

По прогнозам экспертов, из-за возвращения полноценных налогов горючее в июле 2023 может подорожать на 3-8 грн за литр. По мнению директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, цены на дизтопливо могут вырасти в среднем на 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л, на автогаз – 3 грн/л.

Налог на жилье

До 1 июля украинцы должны получить платежные уведомления об уплате налога на жилье – за “лишние” квадратные метры (ст. 266 Налогового кодекса).

Платить должны граждане, владеющие недвижимостью (на одного владельца):

квартира (квартиры) площадью более 60 кв. м;

дом (дома) площадью более 120 кв. м;

разные типы объектов недвижимости (в случае одновременного пребывания в собственности квартир и домов, в том числе их долей) площадью более 180 кв. м.

Налог начисляется только на площадь, превышающую этот метраж. К примеру, если владелец имеет квартиру 75 кв. м, то должен платить налог только с 15 кв. м.

Если же недвижимостью владеют несколько человек, то льготная площадь делится между ними. К примеру, если квартира площадью 100 кв. м, но ею поровну владеют два человека, то налог не начисляется, поскольку на каждого приходится 50 кв. м.

Ставка налога зависит от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Ставка не должна превышать 1,5% от размера “минималки” за 1 квадратный метр.

В 2023-м налог начисляется за отчетный 2022 год. Поэтому ставка рассчитывается исходя из минимальной зарплаты, установленной на 1 января прошлого года, которая составляла 6,5 тыс. грн.

Максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 97,50 грн (6 500 × 1,5%).

Больше всего должны платить владельцы квартир и частных домов, площадь которых превышает 300 кв. м и 500 кв. м соответственно. Сумма налога увеличивается на 25 тыс. грн в год на каждый такой объект.

Налог за 2022 год не начисляется физлицам, чья недвижимость:

расположена на территориях активных боевых действий;

расположена на временно оккупированных территориях;

уничтожена и оказалась непригодной для проживания в связи с войной.

После получения платежки деньги нужно заплатить в течение 60 дней. Просрочка платежа приведет к автоматическому увеличению суммы налога.

Для расчета налогов Государственная налоговая служба запустила калькулятор.

Распределение газа возвращается под контроль государства

С 1 июля распределением природного газа в Харьковской области будет заниматься государственная компания Газораспределительные сети Украины (Группа Нафтогаз). Раньше это делали частные компании.

Национальный оператор будет снабжать “голубым топливом” почти полмиллиона жителей Богодуховского, Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Чугуевского и Харьковского районов.

Ключевой целью этой инициативы является обеспечение нацбезопасности и надежного обслуживания граждан во время войны.

Кроме того, под государственное управление перешли Киевоблгаз, Житомиргаз и Львовгаз. Их клиенты теперь должны передавать показания счетчика через сервисы компании Нафтогаз Украины (my.gas.ua) в период до 5 июля.

Тарифы при этом не изменятся, однако придут новые счета для оплаты.

Дополнительная сессия НМТ и вступительная кампания

• НМТ

В июле пройдет дополнительная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ). Она запланирована на 11-24 июля.

Информация о результатах дополнительной сессии НМТ по шкале 100-200 баллов будет размещена на персональных страницах участников тестирования до 29 июля.

• Вступительная кампания 2023

С 1 июля начинается регистрация личных электронных кабинетов поступающего. Это можно сделать по адресу: https://vstup.edbo.gov.ua.

Для подачи заявлений в электронной форме следует указать: серию и номер документа о ранее полученном образовании; номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ; серию и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В некоторых случаях разрешается подать заявление только в бумажной форме. Например, если у абитуриента нет возможности зарегистрировать личный е-кабинет, что подтверждено справкой приемной комиссии вуза.

Поступающие, которые зарегистрированы и находятся на временно оккупированных территориях, смогут дистанционно проходить все процедуры.

Другие даты вступительной кампании для абитуриентов, которые планируют получать степень младшего бакалавра, бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений:

с 3 по 10 июля (исключительно на контракт – до 25 июля) будет происходить регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах;

(исключительно на контракт – до 25 июля) будет происходить регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах; 7-18 июля (на контракт – до 31 июля) состоятся собеседования и творческие конкурсы;

(на контракт – до 31 июля) состоятся собеседования и творческие конкурсы; 19 июля стартует прием заявлений и документов от поступающих (продлится до 31 июля).

Не позже 10 августа состоится зачисление поступающих на обучение на бюджет, а на контракт – не позже 30 августа.

Отмена бесплатного проезда для учеников в Киеве

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для учеников в общественном транспорте будет платным. В то же время, на период каникул по проездным будет действовать скидка в размере 75%.

Для покупки проездного билета с такой скидкой через приложение Киев Цифровой нужно добавить в аккаунт ученический билет, введя его номер и пин-код. После этого следует нажать Купить проездной.

В случае приобретения одноразовых поездок отдельные скидки для учеников не предусмотрены.

Помощник ветерана

В Украине начнут вводить институт Помощника ветерана. Экспериментальный проект стартует с 1 июля в четырех областях: Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской.

Помощники должны осуществлять индивидуальное профессиональное сопровождение ветеранов и членов их семей при переходе от военной службы к гражданской жизни.

Речь идет о помощи в получении справок, прохождении программ повышения квалификации для трудоустройства и т. д.

Будущих помощников будут готовить в центрах ветеранского развития на базе отдельных вузов. Уже разработаны специальные обучающие программы.

На должность помощника может претендовать гражданин Украины, владеющий украинским языком и имеющий образование не ниже младшего бакалавра. Во время набора в приоритете будут ветераны войны, члены их семей и семей погибших военных.

Каждый помощник будет отвечать за определенное количество ветеранов в общине.

Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

В июле жители Николаевской и Херсонской областей, пострадавшие из-за подтопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, могут подавать заявления на помощь.

Речь идет об одноразовой денежной помощи: 5 тыс. грн от Кабмина и 6,6 тыс. грн от Международной организации по миграции ООН на каждого члена семьи.

Люди, выехавшие с 6 июня с подтопленных районов временно оккупированной территории левобережья на подконтрольную Украине территорию, также имеют право на эти выплаты.

Заявления можно подавать до 31 августа 2023 года (включительно).

Изменения для украинцев в Чехии и Польше

• Чехия

С 1 июля произойдут изменения для украинцев, которые во время войны нашли убежище в Чехии. Они касаются предоставления помощи и бесплатного жилья:

1. Отменяются некоторые выплаты, вместо этого будет действовать комплексная финансовая помощь, которая будет включать расходы на жилье и другие нужды. Через 150 дней после получения временной защиты украинцам будут платить прожиточный минимум в размере 3130 крон (5,2 тыс. грн).

2. Социальное жилье будут предоставлять на 150 дней. Если срок бесплатного проживания на момент введения изменений истек, украинцы получат еще 90 дней на поиск квартиры.

3. Владельцы жилья, приютившие украинцев и проживающие вместе с ними, будут получать компенсацию 2,4 тыс. крон (вместо 3 тыс. крон). А те, кто предоставил убежище, но проживает отдельно, больше помощи не получат. Украинцы при этом должны заключить договор аренды и самостоятельно оплачивать жилье.

• Польша

Изменения для украинцев в Польше связаны с отменой с 1 июля состояния эпидемической угрозы. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически продолжаться не будут.

Граждане Украины с просроченными документами, не имеющие статуса PESEL UKR или приехавшие до полномасштабной войны, могут легально находиться на территории Польши до 24 августа 2023 года. В дальнейшем они должны легализовать свое пребывание в стране.

Это можно сделать тремя способами:

составить заявление о предоставлении вида на временное пребывание;

получить визу;

выехать за пределы Шенгенской зоны на 90 суток и вернуться в Польшу в рамках безвизового движения.

Украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 и получивших статус PESEL UKR, эти изменения не коснутся.

Повышение зарплат для железнодорожников

С 1 июля на 10% возрастут тарифные ставки и должностные оклады украинских железнодорожников.

Повышение зарплат заложено в финансовом плане Укрзализныци на 2023 год. В последний раз зарплаты железнодорожников выросли еще в 2021 году, до начала полномасштабной войны.

Дополнительный поезд из Киева во Львов

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №191/192 по внутреннему маршруту Киев – Львов.

В июле он будет отправляться из столицы в наиболее “пиковые” даты: 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05. Поезд прибудет во Львов уже в 14:49.

В обратном направлении он будет выезжать в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:27.

Новый поезд создаст удобную пересадочную опцию для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова:

в направлении Львова пересесть на него можно с поездов №79 Днепр – Киев; №38 Запорожье – Киев и №63 Харьков – Киев (время ожидания пересадки не превысит полутора часов);

в обратном направлении осуществить пересадку можно на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время пересадки не превысит 47 минут).

Билеты на рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Укрытия в Украине

По решению СНБО областные, Киевская городская военные администрации, а также органы местного самоуправления должны до 25 июля привести в надлежащее состояние имеющиеся укрытия.

Кроме того, власти должны предоставить онлайн-доступ к информации о бомбоубежищах, создать колл-центры для приема, реагирования на обращения граждан. В регионах должны действовать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы.

Кабинет министров должен до 31 июля инициировать усиление уголовной ответственности для должностных лиц за ненадлежащую эксплуатацию укрытий, а также отсутствие беспрепятственного круглосуточного доступа граждан к ним.

Новации от Укрпочты

• Изменение графика работы

С 1 июля в большинстве отделений Укрпочты изменятся графики работы. Теперь они будут открыты в течение более длительного времени, включая выходные дни.

Отделения в торговых центрах и на территориях рынков будут открыты согласно графику работы этого ТЦ или рынка.

Кроме того, Укрпочта пересмотрит графики сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2-3 дня в неделю, то теперь будут открыты 5 дней.

Перед посещением почтового отделения следует проверить обновленный график его работы на сайте, в приложении Укрпочты, в чат-боте или в контакт-центре (0 800 300 545).

• “Прощание” с бандеролями

С 1 июля Укрпочта не будет больше принимать и доставлять бандероли.

В компании заверили, что такой шаг не отразится на кошельках клиентов, поскольку доставка по Украине бандероли стоит столько же, сколько и письма аналогичной массы:

весом до 0,25 кг – 18 грн для неприоритетной и 22,5 грн для приоритетной отправки;

весом до 1 кг – 36 грн и 45 грн соответственно;

весом до 2 кг – 48 и 60 грн соответственно.

Альтернативой бандеролям будут письма, мелкие пакеты и посылки. Их регистрация займет меньше времени, поскольку не нужно наклеивать марки для оплаты.

Кроме того, в отличие от бандеролей, письма или посылки можно оформить в личном кабинете, сократив время на пребывание в почтовом отделении.

Отмена бандеролей касается и международной доставки. Укрпочта уже запустила альтернативу – Дрібний пакет PRIME.

Выходные в июле

В июле у украинцев будет 10 выходных дней – только субботы и воскресенья.

На второй месяц лета приходится один государственный праздник – День украинской государственности. Его будут праздновать в пятницу, 28 июля.

В мирное время у украинцев был бы дополнительный выходной, однако в условиях военного положения это будет рабочий день.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский инициировал перенос Дня украинской государственности на 15 июля. Решение должна принять Верховная Рада.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.