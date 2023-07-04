Как открыть ФЛП на портале Дія – пошаговая инструкция
Как оперативно зарегистрировать ФЛП через Дію и что для этого нужно – читайте в материале Фактов ICTV.
Шаг 1. Регистрируемся на портале Дія
Для начала нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг Дія (diia.gov.ua).
Если вы уже зарегистрированы, авторизуйтесь в кабинете.
Шаг 2. Выбираем один из способов регистрации ФЛП на портале Дія
Авторизоваться на портале можно несколькими способами:
• С помощью электронной подписи – электронных данных, идентифицирующих личность и обеспечивающих целостность документов. Такая подпись имеет вид отдельного файла и может храниться в виде подписи на ID-карте, определенном носителе информации (например, на флешке) и тому подобном.
Для получения электронной подписи следует обратиться в любой аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), перечень которых можно найти по ссылке.
Нужно будет предоставить: заполненную регистрационную форму; паспортные данные; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Впоследствии при авторизации на сайте Дія нужно будет выбрать АЦСК, оформивший электронную подпись.
• С помощью Mobile ID: через номер мобильного телефона. Сервис доступен только для абонентов Киевстар и lifecell.
При этом SIM-карта должна поддерживать функцию электронной подписи.
При регистрации нужно будет ввести свой мобильный номер и выбрать оператора мобильной связи.
• Через идентификацию в сервисе ID.GOV.UA – государственной системе электронной идентификации (с помощью Bank ID).
Для этого нужно выбрать из перечня банк, услугами которого вы пользуетесь. Вы будете переадресованы на сайт этого банка, где следует авторизоваться (с использованием логина, пароля, номера карты).
Впоследствии уже на портале Дія нужно будет: ввести свою электронную почту; номер мобильного телефона; подтвердить свой идентификационный номер, дату рождения; указать паспортные данные и адрес регистрации.
В случае успешного осуществления этой процедуры вы будете идентифицированы на портале Дія.
• Через Дія.Підпис. В этом случае следует отсканировать QR-код на портале Дія и пройти Face ID контроль (проверку с помощью Face ID, во время которой программа сопоставит ваше фото со снимком из демографического реестра).
Дія.Підпис – это квалифицированная электронная подпись (КЭП), цифровой аналог обычной подписи. Получить ее удаленно (с помощью мобильного приложения Дія) могут граждане Украины, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.
Шаг 3. Заполните онлайн-форму на получение услуги по открытию ФЛП в Дії
При переходе в свой кабинет нужно в перечне услуг выбрать пункт Создание бизнеса (а далее – Автоматическая регистрация ФЛП).
После этого вам предложат заполнить онлайн-форму заявления и подписать его электронной подписью.
В онлайн-форму нужно внести следующие данные:
• ваш адрес регистрации и гражданство (адрес регистрации необходим, чтобы зарегистрировать ФЛП);
• выбрать из списка один или несколько видов экономической деятельности – КВЭД (если вы не уверены в выборе – вам предложат примеры выбора КВЭД, где вы сможете подобрать нужный);
• ответить на вопрос, осуществляли ли вы предпринимательскую деятельность на упрощенной системе налогообложения в текущем году;
• выбрать тип налогообложения: общая система или упрощенная 1-3 групп (если вы открываете ФЛП во второй раз в текущем году, упрощенную систему налогообложения выбрать нельзя); если вы не знаете, какую систему налогообложения выбрать для своего бизнеса, вам предложат пройти тест;
• выбрать место осуществления хозяйственной деятельности: вся территория Украины; по адресу регистрации ФЛП; другой адрес;
• вам предложат зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость (нужно выбрать ответ Да или Нет);
• подтвердить контактные данные: номер мобильного телефона и адрес электронной почты;
• наконец нужно будет проверить и подтвердить введенные вами данные.
После этого следует подписать заявление электронной подписью и нажать кнопку Отправить.
Шаг 4. Ожидайте результатов и следите за статусом заявления
Заявление на регистрацию ФЛП будет проверено и автоматически направлено в ЕГР (Единый государственный реестр) для государственной регистрации в автоматическом режиме.
Кроме того, заявление автоматически поступит в налоговую по месту вашей регистрации или по месту хозяйственной деятельности.
Следите за статусом заявления в своем кабинете на портале Дія.
Сообщение о регистрации вас как ФЛП должно появиться именно в кабинете и на указанной вами электронной почте.
Если через 10 минут после подачи заявления его статус в кабинете не изменился на Зарегистрировано, следует обратиться в службу поддержки приложения Дія, которая построена на системе чат-ботов. Вероятно, придется устранить недостатки и попытаться снова подать ваше заявление.
Также можно позвонить на горячую линию Министерства юстиции Украины (по телефону +38 (044) 237 09 96).
Шаг 5. Начинайте ведение бизнеса
После появления записи о регистрации ФЛП в Едином государственном реестре можно в течение двух рабочих дней получить выписку из реестра в кабинете в Дія. Эта выписка является полноценным документом и имеет юридическую силу. Документ можно будет распечатать и использовать.
Кроме того, появится возможность получить выписку по коду доступа к ЕГР, который поступит на вашу электронную почту.
Если вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то сможете начать работу сразу после регистрации, не посещая налоговую службу.
В случае общей системы налогообложения после регистрации еще нужно будет зарегистрировать в налоговой Книгу учета доходов. Она ведется в бумажной или электронной форме (порядок ведения можно посмотреть по ссылке).