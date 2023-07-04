Як відкрити ФОП на порталі Дія – покрокова інструкція
Як оперативно зареєструвати ФОП через Дію та що для цього потрібно – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Крок 1. Реєструємося на порталі Дія
Для початку потрібно зареєструватися на єдиному порталі державних послуг Дія (diia.gov.ua).
Якщо ви вже зареєстровані, авторизуйтеся в кабінеті.
Крок 2. Обираємо один із способів реєстрації ФОП на порталі Дія
Авторизуватися на порталі можна кількома способами:
• За допомогою електронного підпису – електронних даних, які ідентифікують особу та забезпечують цілісність документів. Такий підпис має вигляд окремого файлу та може зберігатися у вигляді підпису на ID-картці, певному носії інформації (наприклад, на флешці) тощо.
Для отримання електронного підпису слід звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК), перелік яких можна знайти за посиланням.
Потрібно буде надати: заповнену реєстраційну форму; паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Згодом під час авторизації на сайті Дія потрібно буде обрати АЦСК, який оформив електронний підпис.
• За допомогою Mobile ID: через номер мобільного телефону. Сервіс доступний лише для абонентів Київстар і lifecell.
При цьому SIM-карта повинна підтримувати функцію електронного підпису.
Під час реєстрації потрібно буде ввести свій мобільний номер та обрати оператора мобільного зв’язку.
• Через ідентифікацію в сервісі ID.GOV.UA – державній системі електронної ідентифікації (за допомогою Bank ID).
Для цього потрібно обрати з переліку банк, послугами якого ви користуєтеся. Ви будете переадресовані на сайт цього банку, де слід пройти автентифікацію (з використанням логіна, пароля, номера картки).
Згодом уже на порталі Дія потрібно буде: ввести свою електронну пошту; номер мобільного телефону; підтвердити свій ідентифікаційний номер, дату народження; вказати паспортні дані та адресу реєстрації.
У разі успішного здійснення цієї процедури ви будете ідентифіковані на порталі Дія.
• Через Дія.Підпис. У цьому випадку слід відсканувати QR-код на порталі Дія та пройти Face ID контроль (перевірку за допомогою Face ID, під час якої програма зіставить ваше фото зі знімком із демографічного реєстру).
Дія.Підпис – це кваліфікований електронний підпис (КЕП), цифровий аналог звичайного підпису. Отримати його віддалено (за допомогою мобільного застосунку Дія) можуть громадяни України, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
Крок 3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги з відкриття ФОП у Дії
Перейшовши до свого кабінету, потрібно у переліку послуг обрати пункт Створення бізнесу (а далі – Автоматична реєстрація ФОП).
Після цього вам запропонують заповнити онлайн-форму заяви та підписати її електронним підписом.
В онлайн-форму потрібно внести наступні дані:
• вашу адресу реєстрації та громадянство (адреса реєстрації необхідна, щоб зареєструвати ФОП);
• обрати з переліку один або кілька видів економічної діяльності – КВЕД (якщо ви не впевнені у виборі – вам запропонують приклади вибору КВЕД, де ви зможете підібрати потрібний);
• відповісти на запитання, чи ви вели підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування цього року;
• обрати тип оподаткування: загальна система чи спрощена 1-3 груп (якщо ви відкриваєте ФОП вдруге протягом поточного року, спрощену систему оподаткування обрати не можна); якщо ви не знаєте, яку систему оподаткування обрати для свого бізнесу, вам запропонують пройти тест;
• обрати місце здійснення господарської діяльності: вся територія України; за адресою реєстрації ФОП; інша адреса;
• вам запропонують зареєструватися платником податку на додану вартість (потрібно обрати відповідь Так чи Ні);
• підтвердити контактні дані: номер мобільного телефону та адресу електронної пошти;
• насамкінець потрібно буде перевірити та підтвердити введені вами дані.
Після цього слід підписати заяву електронним підписом та натиснути кнопку Надіслати.
Крок 4. Очікуйте результатів та слідкуйте за статусом заяви
Заява на реєстрацію ФОП буде перевірена та автоматично надіслана до ЄДР (Єдиного державного реєстру) для державної реєстрації в автоматичному режимі.
Крім того, заява автоматично надійде до податкової за місцем вашої реєстрації чи за місцем господарської діяльності.
Слідкуйте за статусом заяви у своєму кабінеті на порталі Дія.
Повідомлення про реєстрацію вас як ФОП повинно з’явитися саме в кабінеті та на вказаній вами електронній пошті.
Якщо через 10 хвилин після подання заяви її статус у кабінеті не змінився на Зареєстровано, слід звернутися до служби підтримки застосунку Дія, яка побудована на системі чат-ботів. Ймовірно, доведеться усунути недоліки та спробувати знову подати вашу заяву.
Також можна зателефонувати на гарячу лінію Міністерства юстиції України (за номером +38 (044) 237 09 96).
Крок 5. Починайте ведення бізнесу
Після появи запису про реєстрацію ФОП в Єдиному державному реєстрі ви можете впродовж двох робочих днів отримати виписку з реєстру в кабінеті в Дії. Ця виписка є повноцінним документом та має юридичну силу. Документ можна буде роздрукувати та використовувати.
Крім того, з’явиться можливість отримати виписку за кодом доступу до ЄДР, що надійде на вашу електронну пошту.
Якщо ви обрали спрощену систему оподаткування, то зможете розпочати роботу одразу після реєстрації, не відвідуючи податкову службу.
У випадку загальної системи оподаткування після реєстрації ще потрібно буде зареєструвати в податковій Книгу обліку доходів. Вона ведеться в паперовій або електронній формі (порядок ведення можна переглянути за посиланням).