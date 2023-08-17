Обмана больше не будет! Новая нейросеть WORKIUM перевернула сферу трудоустройства украинцев за рубежом

Работа в Польше, Чехии, Германии и других странах ЕС всегда интересовала украинцев, поэтому неудивительно, что в мире IT-технологий появилась новая нейросеть WORKIUM, которая уже наделала много шума в сфере трудоустройства.

Все мы помним, как быстро ворвался в украинское пространство чат GPT, и так же независимые эксперты прогнозируют рост и лидерство для WORKIUM.

Кардинально другой подход к работе

WORKIUM предлагает совершенно другой подход к поиску работы за рубежом. Кстати, важнейшим направлением для украинцев сегодня является трудоустройство в Польше, поэтому WORKIUM предлагает более 1 тыс. проверенных вакансий.

Но это еще не все – теперь украинцы могут выбирать среди проверенных вакансий, при этом не тратя средства, а наоборот — зарабатывая.

Как это работает на практике

Если вы ищете работу в Польше или работу за границей, то на WORKIUM выберите нужную вакансию и осуществите простую регистрацию. За то, что вы работаете – будете получать не только заработную плату от работодателя, но и значительную выплату от нейросети.

Зависит эта выплата от страны, куда вы устраиваетесь на работу, и от специальности. WORKIUM будет полезен всем, ведь 90% вакансий не требуют знания иностранного языка или опыта работы.

Поэтому проверенная работа за границей от WORKIUM — это отличная возможность для украинцев!

Кстати, это также касается заказа документов. Вы не только получаете гарантию на изготовление всех необходимых документов, но и получаете хороший кэшбэк на собственный баланс в WORKIUM!

Как происходит поиск работы

Благодаря WORKIUM и искусственному интеллекту каждую минуту происходит анализ 10 тыс. агентств и сотен тысяч вакансий. Именно поэтому база вакансий от WORKIUM является наиболее точной и актуальной.

Что изменилось для работников и работодателей

Вами больше не будут закрывать дыры недобросовестные работодатели, ведь алгоритмы нейросети заставляют их предоставлять полную информацию и соответствовать четким критериям.

Система работы, обмен с крупными поисковыми системами, получение фидбека от пользователей построены так, что недобросовестным агентствам и работодателям проще вообще не работать с нейросетью, иначе они будут нести убытки.

WORKIUM — это действительно удобная и уникальная нейросеть, которая руководствуется жесткими правилами для агентств и лояльным отношением к кандидатам.

Благодаря WORKIUM теперь каждый желающий не только трудоустраивается на проверенную работу за границей, а еще и получает за это хорошее вознаграждение от €200 до €1 тыс.

Все деньги от WORKIUM можно вывести на любую банковскую карту мгновенно после начисления. К тому же выплаты осуществляются каждый час.

Кроме этого, WORKIUM можно посоветовать друзьям и знакомым. Для этого достаточно дать им свою партнерскую ссылку, что позволит вам иметь пассивный доход в размере до 1 тыс. злотых с каждого, кто зарегистрируется по вашей ссылке.

Где найти работу в Польше: вариант на сегодня один — в WORKIUM!

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