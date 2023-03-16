Март, 16 в 12:33

Сегодня система здравоохранения Польши испытывает значительный дефицит кадров. Сейчас в польской медицинской сфере работает почти 260 тыс. медсестер. То есть на 1000 человек приходится всего четыре медсестры.

Кроме того, средний возраст медицинской сестры в Польше – 50 лет. То есть в ближайшее время из польской медицины уйдет на пенсию еще более 50 тыс. работников.

Медсестры младшего возраста часто уезжают работать в Западную Европу. Почему так? Главная причина — низкая оплата труда (по европейским меркам) при высокой ответственности.

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Поэтому украинкам, которые из-за полномасштабной войны оказались в Польше, значительно упростили условия трудоустройства. Но для этого нужно иметь соответствующее образование.

Польша даже ввела специальный закон, который предусматривает, что с 24 февраля 2022 года в течение 18 месяцев гражданам Украины, получившим квалификацию медицинской сестры за пределами территории ЕС (то есть в Украине), выдают разрешение на практику медицинской сестры и условное право на работу.

Легализации дипломов или апостиля на дипломы (или их дубликаты) сейчас не требуется.

Факты ICTV узнавали, как трудоустроиться медсестрой в Польше и что для этого понадобится.

Как устроиться на работу медсестрой в Польше?

Шаг 1: Получить разрешение от министра здравоохранения

Для этого вы должны иметь диплом медицинской сестры или акушерки, выданный в Украине. Также вы обязаны предоставить справку об отсутствии профессиональной судимости.

Кроме того, среди документов должна быть копия загранпаспорта с подтвержденной датой пересечения границы с Польшей.

Все документы обязательно надо перевести на польский язык присяжным переводчиком.

Заявление можно отправить по почте на адрес:

Ministerstwo Zdrowia (Министерство Здравоохранения).

Departament Rozwoju Kadr Medycznych (отдел развития медицинского персонала).

Адрес — ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa.

Или подать документы лично во входном столе Министерства (по тому же адресу).

На основании указанных документов министр здравоохранения Польши выдает согласие в форме административного решения или отказывает в просьбе работать медицинской сестрой.

Данная услуга бесплатна.

Шаг 2: получить право на выполнение профессии медсестры или акушерки

Если вы получили положительное одобрение Министерства здравоохранения, вам следует обратиться в окружную палату медсестер и акушерок по месту планируемой вами работы.

Именно там вам выдадут Лицензию на выполнение профессии медсестры или Лицензию на выполнение профессии акушерки.

Учтите, что окружной совет медсестер и акушерок тоже может попросить пакет документов, который вы присылали в Министерство здравоохранения. Советуем подготовить документы в двух экземплярах.

Даже если окружной совет отказал в выдаче лицензии на выполнение профессии или истек срок на ее предоставление (7 дней), вы все равно имеете право работать на основании решения министра здравоохранения.

Шаг 3: трудоустройство в медицинское учреждение

В случае получения согласия министра здравоохранения на самостоятельное выполнение профессии медсестры/акушерки и предоставления вам условного права на выполнение профессии, вы сможете работать, но под наблюдением квалифицированной медсестры или акушерки.

В течение недели со дня начала работы в медучреждении вы должны сообщить Минздраву, в какой больнице и какой срок времени вы там будете работать.

Соответствующее сообщение нужно отправить на электронную почту m.moszczynska@mz.gov.pl.

Право на выполнение профессии по вышеуказанным правилам может быть предоставлено на срок не более 5 лет без возможности продления. Далее — нужно проходить процедуру нострификации диплома.

Зарплата медсестры в Польше

Медсестры в Польше зарабатывают от 3000 злотых в месяц. Это около €700. Так зарабатывают медсестры без опыта работы за 8-часовой рабочий день. Это считается минимальным заработком.

Со временем и с приобретением опыта ставка повышается и составляет 3500 злотых/месяц. Также в Польше есть ночные дежурства. Оплата за них вдвое больше дневной смены.