Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Срочно
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта

долар
Фото: Pixabay

Резких изменений курса доллара в октябре 2023 года ожидать не стоит.

Об этом рассказал Фактам ICTV экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Я думаю, что в октябре принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября, — сказал он.

Эксперт считает, что курс будет колебаться в пределах 38-38,5 грн за доллар.

Сейчас смотрят

По словам Пендзина, в основном основной источник поступления валюты в Украину — это макрофинансовая помощь, а этот год пока является абсолютно спокойным в этом отношении.

Читайте также
В НБУ назвали предпосылки, при которых отменят фиксированный курс доллара
Гривня - долар

Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляция в августе замедлилась до 8,6% (в годовом измерении).

Снижение потребительских цен происходило быстрее, чем ожидалось, в частности благодаря увеличению предложения продуктов питания. Хороший урожай способствовал снижению стоимости круп, муки, овощей и некоторых фруктов.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что тенденция к снижению инфляции в Украине будет сохраняться. Однако “потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан”.

долар, Экономика Украины, Курс доллара
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зависит от действий России: эксперт дал прогноз по росту цен на топливо в октябре
АЗС в Україні
Возвращение беженцев и инвестиции: в Кабмине рассказали о планах восстановить экономику за 4 года
українські біженці
Перед выходными доллар и евро дешевеют: курс валют в Украине на 29 сентября
долари
Доллар и евро в обменниках банков продолжают дешеветь: курс валют 27 сентября
курс євро
РРО от банков: как установить и оформить – пошаговая инструкция
Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Страны ЕС запретили въезд с вещами из России: реакция россиян
Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь