Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
Резких изменений курса доллара в октябре 2023 года ожидать не стоит.
Об этом рассказал Фактам ICTV экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
— Я думаю, что в октябре принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября, — сказал он.
Эксперт считает, что курс будет колебаться в пределах 38-38,5 грн за доллар.
По словам Пендзина, в основном основной источник поступления валюты в Украину — это макрофинансовая помощь, а этот год пока является абсолютно спокойным в этом отношении.
Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляция в августе замедлилась до 8,6% (в годовом измерении).
Снижение потребительских цен происходило быстрее, чем ожидалось, в частности благодаря увеличению предложения продуктов питания. Хороший урожай способствовал снижению стоимости круп, муки, овощей и некоторых фруктов.
Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что тенденция к снижению инфляции в Украине будет сохраняться. Однако “потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан”.
Загрузка
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная