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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Яким буде курс долара до гривні у жовтні: прогноз експерта

долар
Фото: Pixabay

Різких змін курсу долара у жовтні 2023 року очікувати не варто.

Про це розповів Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Я гадаю, що в жовтні принципово нічого змінюватися не буде. Як і на початку листопада, – сказав він.

Експерт вважає, що курс коливатиметься в межах 38-38,5 грн за долар.

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За словами Пендзина, здебільшого основне джерело надходження валюти в Україну – це макрофінансова допомога, а цей рік поки що є абсолютно спокійним стосовно цього.

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Раніше у Нацбанку повідомили, що інфляція в серпні сповільнилася до 8,6% (у річному вимірі).

Зниження споживчих цін відбувалося швидше, ніж очікували, зокрема завдяки збільшенню пропозиції продуктів харчування. Хороший врожай сприяв зниженню вартості круп, борошна, овочів та деяких фруктів.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначав, що тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься. Проте “потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано”.

долар, Економіка України, Курс долара
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