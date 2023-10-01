Яким буде курс долара до гривні у жовтні: прогноз експерта
Різких змін курсу долара у жовтні 2023 року очікувати не варто.
Про це розповів Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
– Я гадаю, що в жовтні принципово нічого змінюватися не буде. Як і на початку листопада, – сказав він.
Експерт вважає, що курс коливатиметься в межах 38-38,5 грн за долар.
За словами Пендзина, здебільшого основне джерело надходження валюти в Україну – це макрофінансова допомога, а цей рік поки що є абсолютно спокійним стосовно цього.
Раніше у Нацбанку повідомили, що інфляція в серпні сповільнилася до 8,6% (у річному вимірі).
Зниження споживчих цін відбувалося швидше, ніж очікували, зокрема завдяки збільшенню пропозиції продуктів харчування. Хороший врожай сприяв зниженню вартості круп, борошна, овочів та деяких фруктів.
Глава НБУ Андрій Пишний зазначав, що тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься. Проте “потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано”.
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна