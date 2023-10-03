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Анна Голишевская, редактор ленты

Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024: все, что нужно знать

Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024: все, что нужно знать
Фото: Unsplash

1 октября в Украине начался новый отопительный сезон. Большинству граждан субсидию назначили автоматически. Впрочем, есть и те, кому необходимо обратиться за ее назначением.

Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024 – читайте в материале.

Как будут назначать субсидию в 2023-2024

Пенсионный фонд рассчитает жилищную субсидию на отопительный период 2023-2024 без обращения граждан. Об этом пресс-служба ПФУ заявила в Фейсбуке.

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Сообщается, что на отопительный период 2023-2024 годов расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме (без обращения граждан) для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 грн.

В Фонде также отметили, что гражданам, уже являющимся получателями жилищной субсидии или которым в летний период была назначена нулевая субсидия, дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

Также в ПФУ утверждают, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября, на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля).

Размер субсидии 2023-2024

В расчете жилищной субсидии с октября будут учтены доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии будут учтены в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо заявление и декларацию следует подать до конца календарного года.

Как оформить субсидию в 2023 году

Для этого можно подать упрощенное заявление в один клик. Сделать это можно в электронной форме несколькими способами:

  • через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
  • портал Дія.

Если вы хотите подать заявление в бумажной форме, нужно обратиться в избранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.

В заявление необходимо внести:

  • ФИО;
  • серию и номер паспорта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенное заявление.
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Деньги, Пенсійний фонд, Субсидии
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