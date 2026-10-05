Как узнать, начислена ли субсидия 2026 – инструкция
Субсидия – это адресная помощь, которая предоставляется для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива.
Сегодня, чтобы узнать, назначена ли вам субсидия, не нужно звонить в управление социальной защиты населения, сделать это можно онлайн.
Как узнать, начислена ли вам субсидия и в каком размере – читайте в материале Фактов ICTV.
Кто имеет право на субсидию
Получить субсидию могут:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;
- лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;
- несовершеннолетние, которые остались без родительской опеки, по заявлению опекуна;
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семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше, чем размер обязательного платежа. Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи.
Большинство получателей субсидий будут получать их автоматически — на основе данных, которые уже есть в Пенсионном фонде Украины. Это возможно при условии, что не произошло изменений в составе домохозяйства или имущественном положении, а также нет задолженности за коммунальные услуги.
В то же время отдельным категориям граждан необходимо повторно подать документы для получения субсидии на новый период — заявление и декларацию о доходах и расходах (или сокращенную форму заявления).
Речь идет о домохозяйствах:
- в составе которых есть внутренне перемещенные лица;
- члены которых проживают в арендуемом жилье;
- где фактически проживает меньше зарегистрированных лиц, чем указано в документах;
- которые обращаются за субсидией для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.
Какие условия начисления субсидии
Сумма субсидии начисляется в зависимости от количества людей, проживающих в квартире или доме.
Если в доме живут не все, кто там прописан, субсидия рассчитывается на лиц, которые фактически живут в помещении, на основании решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета.
Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.
Что нужно для того, чтобы назначили субсидию
- Чтобы назначить субсидию, заполните заявление и декларацию. В них необходимо отметить достаточно подробную информацию о себе и членах домохозяйств, доходах, расходах.
- Это нужно делать на сайте ПФУ.
Как проверить, предоставили ли субсидию
Если вам отказали в предоставлении субсидии, это можно узнать на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Дію.
После этого в меню слева выберите рубрику Мои сообщения.
Именно там будет принято решение о предоставлении или отказе в жилищной субсидии. Решение будет назначено в течение 10 дней. Семье не нужно при этом нести в государственные органы дополнительные документы.