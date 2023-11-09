Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Экономика Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности

Робота, навчання, комп
Фото: Unsplash

Многие украинцы занимаются предпринимательской деятельностью без официального оформления. Поэтому важно знать, что будет, если не регистрировать ФЛП, и какой штраф за такое нарушение придется уплатить.

Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца, сколько можно работать без открытия ФЛП и какая ответственность предусмотрена за неофициальную предпринимательскую деятельность.

Сколько можно работать без ФЛП

— Так работать нельзя вообще нисколько! Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то должны ее официально оформить каким-то образом, — говорит Кравец.

Вы можете быть самозанятым лицом (плательщик налога, который является физическим лицом-предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в рамках такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности) или быть физическим лицом-предпринимателем (ФЛП).

Сейчас смотрят

То есть в Украине запрещается осуществлять любую деятельность физическим лицам без регистрации или без получения лицензии, разрешения или другого документа для осуществления определенных видов деятельности.

Что будет, если не открыть ФЛП

За деятельность без государственной регистрации как ФЛП или осуществление независимой профессиональной деятельности без взятия на налоговый учет в Украине предусмотрен штраф в размере 340 грн.

— Более того, если физическое лицо осуществляло предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как ФЛП, и не подавало налоговую отчетность за периоды ее осуществления, то за это можно получить штраф в размере 340 грн (за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу), — добавляет юрист.

Что в Украине считается предпринимательской деятельностью

В Главном управлении ГНС отмечают, что предпринимательство, предпринимательская деятельность — самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск, хозяйственная деятельность для достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

То есть любая деятельность, за которую вы получаете прибыль, должна быть задекларирована и облагаться налогом. Это касается интернет-магазинов, фрилансеров, мелких торговцев и тому подобное.

Однако обратите внимание на слово систематическая. То есть, открывать ФЛП нужно в том случае, если вы занимаетесь работой, которая постоянно приносит вам доход.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Согласно практике правоприменения, к критерию систематичности относят деятельность, которая осуществлялась три и более раз в течение одного года.

Читайте также
Налоги для ФЛП, кредиты на жилье и новые правила для ВПЛ: что изменится с 1 августа
Зміни в Україні з 1 серпня 2023

Советы, ФЛП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уже с 1 декабря: Рада отменила мораторий на налоговые проверки
Податки
Могут ли военнослужащие уезжать в отпуск за границу: объясняет юрист
Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности
Выплаты военным после увольнения 2023 года: суммы и как получить
Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности
Как подготовиться к собеседованию с работодателем: действенные советы
Співбесіда, робота, працевлаштування
Что делать, если вас задержали полицейские: советы от юриста
Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь