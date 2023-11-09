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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Якщо не відкрити ФОП: скільки можна працювати без офіційного оформлення діяльності

Робота, навчання, комп
Фото: Unsplash

Багато українців займаються підприємницькою діяльністю без офіційного оформлення. Тому важливо знати, що буде, якщо не реєструвати ФОП, та який штраф за таке порушення доведеться сплатити.

Факти ICTV запитали в юриста та адвоката Ростислава Кравця, скільки можна працювати без відкриття ФОП та яка відповідальність передбачена за неофіційну підприємницьку діяльність.

Скільки можна працювати без ФОПа

– Так працювати не можна взагалі ніскільки! Якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, то повинні її офіційно оформити якимось чином, – каже Кравець.

Ви можете бути самозайнятою особою (платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності) або бути фізичною особою-підприємцем (ФОП).

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Тобто в Україні забороняється здійснювати будь-яку діяльність фізичним особам без реєстрації або без одержання ліцензії, дозволу чи іншого документа для провадження певних видів діяльності.

Що буде, якщо не відкрити ФОП

За діяльність без державної реєстрації як ФОП або провадження незалежної професійної діяльності без взяття на податковий облік в Україні передбачено штраф у розмірі 340 грн.

– Ба більше, якщо фізична особа здійснювала підприємницьку діяльність без державної реєстрації як ФОП, та не подавала податкову звітність за періоди її здійснення, то за це можна отримати штраф у розмірі 340 грн (за кожне таке неподання або несвоєчасне подання), – додає юрист.

Що в Україні вважається підприємницькою діяльністю

У Головному управлінні ДПС зазначають, що підприємництво, підприємницька діяльність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик, господарська діяльність задля досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Тобто будь-яка діяльність, за яку ви отримуєте прибуток, має бути задекларована та оподаткована. Це стосується інтернет-магазинів, фрилансерів, дрібних торговців тощо.

Проте зверніть увагу на слово систематична. Тобто, відкривати ФОП потрібно у тому випадку, якщо ви займаєтеся роботою, яка постійно приносить вам дохід.

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Згідно з практикою правозастосування, до критерію систематичності відносять діяльність, яка здійснювалася три та більше разів протягом одного року.

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