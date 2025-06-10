Помощь от ООН пенсионерам: инструкция, как получить доплату к пенсии и кто может ее оформить

ООН продолжила программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий до июля 2025 года.

Подробнее о поддержке пенсионеров от ООН и кто может ее получить — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто имеет право на доплату к пенсии от ООН

Всемирная продовольственная программа вместе с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины продолжают поддерживать пенсионеров и людей с инвалидностью.

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На Правительственном Портале указано, что пенсионеры, которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.

Например, если пенсия составляет 3100 грн, то учитывается разница. Нужно от 3250 грн отнять 3100 грн, равняется 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер к пенсии.

Для получения этой выплаты нужно совпадение сразу трех условий:

пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне;

пенсия должна быть не более 3250 грн;

отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Обратите внимание! Выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

В конце 2024 года, в рамках этой инициативы произошло расширение списка получателей помощи, а также добавлены новые категории граждан Украины. Кроме лиц, которые уже ранее получали выплаты, теперь право на денежную помощь имеют граждане, которые не имеют права на получение пенсии, и взрослые и дети с инвалидностью, при условии соответствия одновременно нескольким критериям.

В перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденном приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309, относятся территории активных или возможных боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как пенсионерам получить помощь от ООН

Чтобы получить выплаты, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд, это делается автоматически.

ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании имеющейся информации в базах данных ПФУ.

В созданных ООН совместно с Минсоцполитики и Пенсионным фондом реестрах указано для каждого пенсионера:

место регистрации;

размер пенсий;

получение каких-либо пособий.

Начисление доплаты от ООН проводится автоматически вместе с пенсионными выплатами.

Способы выплаты помощи

Выплата дополнительной денежной помощи производится:

для тех, кто получает пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, — на их банковские счета;

для тех, кто получает пенсию через Укрпочту, — путем выплаты через отделения.

В течение какого времени будет предоставляться помощь

В Пенсионном фонде отмечают, что период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная денежная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.

Источник : Пенсионный фонд

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