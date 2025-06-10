Помощь от ООН пенсионерам: инструкция, как получить доплату к пенсии и кто может ее оформить
ООН продолжила программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий до июля 2025 года.
Подробнее о поддержке пенсионеров от ООН и кто может ее получить — читайте в материале Фактов ICTV.
Кто имеет право на доплату к пенсии от ООН
Всемирная продовольственная программа вместе с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины продолжают поддерживать пенсионеров и людей с инвалидностью.
На Правительственном Портале указано, что пенсионеры, которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.
Например, если пенсия составляет 3100 грн, то учитывается разница. Нужно от 3250 грн отнять 3100 грн, равняется 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер к пенсии.
Для получения этой выплаты нужно совпадение сразу трех условий:
- пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне;
- пенсия должна быть не более 3250 грн;
- отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
Обратите внимание! Выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
В конце 2024 года, в рамках этой инициативы произошло расширение списка получателей помощи, а также добавлены новые категории граждан Украины. Кроме лиц, которые уже ранее получали выплаты, теперь право на денежную помощь имеют граждане, которые не имеют права на получение пенсии, и взрослые и дети с инвалидностью, при условии соответствия одновременно нескольким критериям.
В перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденном приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309, относятся территории активных или возможных боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Как пенсионерам получить помощь от ООН
Чтобы получить выплаты, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд, это делается автоматически.
ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании имеющейся информации в базах данных ПФУ.
В созданных ООН совместно с Минсоцполитики и Пенсионным фондом реестрах указано для каждого пенсионера:
- место регистрации;
- размер пенсий;
- получение каких-либо пособий.
Начисление доплаты от ООН проводится автоматически вместе с пенсионными выплатами.
Способы выплаты помощи
Выплата дополнительной денежной помощи производится:
- для тех, кто получает пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, — на их банковские счета;
- для тех, кто получает пенсию через Укрпочту, — путем выплаты через отделения.
В течение какого времени будет предоставляться помощь
В Пенсионном фонде отмечают, что период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная денежная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.