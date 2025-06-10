Допомога від ООН пенсіонерам: інструкція, як отримати доплату до пенсії та хто може її оформити

ООН продовжила програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій до липня 2025 року.

Детальніше про підтримку пенсіонерів від ООН та хто може її отримати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто має право на доплату до пенсії від ООН

Всесвітня продовольча програма разом із Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України продовжують підтримувати пенсіонерів та людей з інвалідністю.

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На Урядовому Порталі зазначено, що пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.

Тож, якщо пенсія становить 3100 грн, то вираховується різниця. Потрібно від 3250 грн відняти 3100 грн, дорівнює 150 грн. Це і буде доплата, яку зможе отримати пенсіонер до пенсії.

Для отримання цієї виплати потрібен збіг одразу трьох умов:

пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;

пенсія має бути не більше 3 250 грн;

відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

Зверніть увагу! Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Нагадуємо, що окрім осіб, які вже раніше отримували виплати, право на грошову допомогу мають громадяни, які не мають права на отримання пенсії, та дорослі й діти з інвалідністю, за умови відповідності одночасно кільком критеріям.

До переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, відносяться території активних або можливих бойових дій визначені в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Як пенсіонерам отримати допомогу від ООН

Щоб отримати виплати, не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду, це робиться автоматично.

ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі наявної інформації у базах даних ПФУ.

У створених ООН спільно з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом реєстрах зазначено для кожного пенсіонера:

місце реєстрації;

розмір пенсій;

отримання будь-яких допомог.

Нарахування доплати від ООН проводиться автоматично разом із пенсійними виплатами.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

для тих, хто отримує пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;

для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту, – шляхом виплати через відділення.

Протягом якого часу надаватиметься допомога

У Пенсійному фонді зазначають, що період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту.

Джерело : Пенсійний фонд

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