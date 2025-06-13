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За счет активов РФ: Украина получила от ЕС транш в размере €1 млрд

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

13 июня Украина получила от Европейского Союза еще €1 млрд за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получила €1 млрд от Евросоюза

Средства от ЕС будут направлены на ключевые расходы государственного бюджета.

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— Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже €7 млрд. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ, — заявил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил партнеров за последовательную и надежную поддержку. Он убежден, что только вместе можно заставить агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки.

Недавно Украина подписала соглашение с Японией для получения $3 млрд от замороженных активов РФ. Средства направят на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления государства.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство продолжает работать над международным инструментом, который позволит конфисковать все замороженные российские активы в пользу Украины.

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Європейський Союзактиви РФВойна в УкраинеДенис Шмыгаль
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